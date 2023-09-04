海葵颱風來襲 澎湖風狂雨少、災情零星

颱風「海葵」來襲，澎湖縣災害應變中心今天指出，澎湖昨夜風狂雨少，今天是風歇雨小，僅出現路燈毀損等零星災情。

澎湖縣災害應變中心表示，颱風「海葵」來襲，自昨天下午起截至今天上午8時止共受理7件災情通報，其中廣告招牌、路燈與電桿毀損各1件，其它4件，未有人員傷亡案件。

受到颱風「海葵」影響，澎湖縣災害應變中心指出，澎湖昨天停班、停課，市區各商家大多暫停營業，海空交通已連續2天停航，目前有3000多名遊客滯留澎湖。

澎湖縣災害應變中心表示，颱風「海葵」來襲，昨晚澎湖風狂雨少，最大陣風達到10級，望安東吉嶼甚至達到12級。

雨量部分，澎湖縣災害應變中心指出，雨量零星，除了東吉累積有15毫米外，其餘都在10毫米以下。澎湖目前烏雲密布，陽光偶而露臉，但雨勢可能還會持續。