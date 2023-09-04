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禁不起颱風考驗花蓮青年住宅積水 縣府與廠商會勘

中央社／ 花蓮縣4日電
花蓮縣青年住宅有漏水問題。本報資料照片 聯合報系資料照
花蓮縣青年住宅有漏水問題。本報資料照片 聯合報系資料照

颱風海葵影響，花蓮下間歇大雨，縣府在新城鄉新建完成的青年住宅發生電梯、地下室等部分積水，住戶要求縣府督促建商負起保固責任；縣府今天將邀集相關單位會勘，深入了解。

颱風海葵帶來大雨，新城鄉北埔新建完成的「花蓮青年住宅」部分電梯、地下室及一樓店面也下大雨、積水，大水直接從電梯井往下灌，讓大樓住戶屋內淹水，水流入地下停車場也積水。

新城鄉民代表傅緯豪指出，交屋以來屢屢發生漏水問題，昨天雨水從電梯間狂洩出來，由樓梯間一路向下流，造成住戶室內淹水、家具家電泡湯，居民抱怨連連。

花蓮縣政府建設處回應表示，針對新城鄉北埔青年住宅遭颱風侵襲造成排水不良問題，縣府已在第一時間接獲案情，並立即通報原施工廠商協助調查與處置。

同時，建設處今天將邀集相關單位前往會勘，實際深入探討及了解排水、積水等相關問題成因。

花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內，斥資新台幣22億元興建7棟、近800戶的青年住宅，以賣斷式出售，2021年3月起交屋後就不斷有漏水、積水問題，這回首次遇到颱風來襲，也禁不起考驗。

海葵颱風 花蓮 青年住宅 漏水

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