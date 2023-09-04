禁不起颱風考驗花蓮青年住宅積水 縣府與廠商會勘
颱風海葵影響，花蓮下間歇大雨，縣府在新城鄉新建完成的青年住宅發生電梯、地下室等部分積水，住戶要求縣府督促建商負起保固責任；縣府今天將邀集相關單位會勘，深入了解。
颱風海葵帶來大雨，新城鄉北埔新建完成的「花蓮青年住宅」部分電梯、地下室及一樓店面也下大雨、積水，大水直接從電梯井往下灌，讓大樓住戶屋內淹水，水流入地下停車場也積水。
新城鄉民代表傅緯豪指出，交屋以來屢屢發生漏水問題，昨天雨水從電梯間狂洩出來，由樓梯間一路向下流，造成住戶室內淹水、家具家電泡湯，居民抱怨連連。
花蓮縣政府建設處回應表示，針對新城鄉北埔青年住宅遭颱風侵襲造成排水不良問題，縣府已在第一時間接獲案情，並立即通報原施工廠商協助調查與處置。
同時，建設處今天將邀集相關單位前往會勘，實際深入探討及了解排水、積水等相關問題成因。
花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內，斥資新台幣22億元興建7棟、近800戶的青年住宅，以賣斷式出售，2021年3月起交屋後就不斷有漏水、積水問題，這回首次遇到颱風來襲，也禁不起考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言