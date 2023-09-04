颱風過後金城武樹變瘦空中樹無損 台東逾萬戶仍停電

颱風過後台東滿目瘡痍，豐年機場圍欄倒塌，台東市區有整排逾20棵大樹遭連根拔起，民眾關心的「金城武樹」斷枝落葉，「空中樹」則安然無恙；台東上午尚有1萬3404戶停電尚未修復，台電人員搶修中。

颱風海葵帶來逾10級強陣風，東海岸3鄉鎮和台東縱谷4鄉鎮昨天的累積雨量均接近400毫米。

台東市豐年機場周邊圍籬倒塌，台東行道樹傾倒嚴重，台東市區志航路和太原路之間整排大樹遭連根拔起，逾20棵，完全無法通行。

民眾關心的2棵樹「金城武樹」（奉茶樹）和空中樹，金城武樹因池上鄉公所事前用繩索穩固，僅有樹枝斷裂，遠看好像瘦了一圈；位於台東市三角公園的「空中樹」，則安然無恙，關心的民眾鬆了一口氣。

台東昨天逾5萬戶停電，台電人員冒險搶修，今天上午尚有1萬3404戶尚未修復；各鄉鎮公所一大早忙著清除道路倒樹。