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海葵颱風已從高雄出海 中南部、離島風雨正揭開序幕

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海葵颱風離台！高雄入夜「狂風暴雨」 民眾傘撐不住喊：好可怕

中央社／ 高雄3日電
颱風海葵侵台，高雄市前鎮區3日晚間風雨漸增，中央氣象局也持續對高雄發布超大豪雨特報，包括苓雅區、鳳山區時雨量皆超過55毫米；前鎮區、旗山區3小時時雨量破100毫米。圖／中央社
颱風海葵侵台，高雄市前鎮區3日晚間風雨漸增，中央氣象局也持續對高雄發布超大豪雨特報，包括苓雅區、鳳山區時雨量皆超過55毫米；前鎮區、旗山區3小時時雨量破100毫米。圖／中央社

颱風海葵侵台，高雄市晚間風雨明顯增強，風雨交加，六龜區、三民區陸續出現樹倒狀況，六龜出現輕微土石流，所幸無人受傷；街上有民眾撐不住傘大喊「這風好可怕」。

高雄市晚間7時許風雨漸增，路上不少撐傘的行人緊抓雨傘，也有許多傘被強風吹翻。市區超市停滿採買的汽車，民眾陳小姐說，沒想到明天也放颱風假，趕快出門買點存糧。

住在前鎮區的民眾李先生說，自己大約晚間8時許出門移車，沒想到10分鐘內風雨交加，樹枝在風中飄來飄去；停完車卻被風雨困住，「真的好恐怖，太久沒有颱風侵台了。」

六龜分局表示，晚間7時許台27線甲7.5公里處，有輕微土石流影響道路通行，已由甲仙工務段派員清除，道路恢復通行，現場無人員受傷。

三民分局也透過訊息表示，晚間7時58分三民區十全一路468號前有路樹傾倒，警方至現場拉起封鎖線、交維，並通報養工處到場處理。

氣象局持續對高雄發布超大豪雨特報，包括苓雅區、鳳山區時雨量皆超過55毫米；前鎮區、旗山區3小時時雨量破100毫米。

高雄市長陳其邁晚間召開一級應變會議，會後接受媒體聯訪表示，高雄市孤島地區，桃源區梅山里、拉芙蘭里、復興里等3里，已完成相關的物資、工程機具、油料整備。

陳其邁提及，今天晚上11時到明天凌晨2時屬於大潮，低窪地區已有水利局、區公所人員進駐，低窪地區民眾可至區公所索取沙包。

高市府表示，明天暫停收運垃圾；5日早上環保局將巡迴搬運清除垃圾，下午之後恢復正常清運，民眾如有相關災情，可撥打1999通報、緊急救護撥打119，市府將儘速出動排除。

颱風海葵襲台，高雄市3日晚間風雨明顯增強，三民區十全一路有路樹傾倒，現場拉起封鎖線，警方已通報養工處到場處理。圖／中央社
颱風海葵襲台，高雄市3日晚間風雨明顯增強，三民區十全一路有路樹傾倒，現場拉起封鎖線，警方已通報養工處到場處理。圖／中央社

海葵颱風 高雄市 颱風假

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