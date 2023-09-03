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土石流造成交通受阻 宜蘭碧候溫泉4日休園

中央社／ 宜蘭3日電

颱風海葵侵襲，宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園區聯外產業道路山坡今天下午3時許發生土石流，大量土石夾帶泥水傾洩而下使得道路受阻，截至晚間尚未搶通。縣府表示，園區明天休園。

南澳鄉公所獲報後，出動2輛機具搶災，並調派清潔隊配合清除路面石塊等，雖晚間雨勢稍有趨緩，由於天色昏暗，公所考量施工人員安全，晚間7時起停止施工。

南澳鄉公所指出，宜蘭縣政府明天將接手搶災，預計出動3輛重機具，希望能趕在明天下午單線雙向搶通，此外，由於電線桿斷裂，造成碧候溫泉園區停電，台電預計明天上午派員搶修。

土石流發生後，蘇澳警分局也派員趕赴現場拉起封鎖線管制車輛通行，警方表示，碧候溫泉園區內有9名工作人員，警方已於下午5時10分協助脫困返家。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，考量災情和遊客安全，碧候溫泉園區明天休園。

海葵颱風 宜蘭 土石流

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