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颱風來襲屏東大雨 山區撤逾300人、土石崩落阻通行

中央社／ 屏東縣3日電

颱風海葵登陸台灣，屏東傍晚過後逐漸受到暴風圈影響，風雨增強，縣府陸續撤離349名民眾；另外，山區出現土石崩落、路樹傾倒等零星災情。

屏東地區在今天傍晚6時過後，風雨增強，路上行人明顯減少；內埔鄉發生路樹傾倒、瑪家鄉1棵被強風吹倒路樹壓到汽車、三地門鄉的電線疑似卡到樹枝發生火花，所幸均無人員受傷，也陸續排除中。

陣陣大雨，讓來義鄉來義村舊部落往東部落間的道路，因土石崩落導致道路無法通行，警方拉起封鎖線管制，工務單位設法移除土石中。

為山區民眾安全，縣府預防性撤離山區民眾，統計至今天下午4時，已分別撤離枋寮鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧台鄉、來義鄉、獅子鄉及牡丹鄉共349人。除依親外，也可至縣府安排的安置地點。

離島小琉球今明2天也因颱風浪大船班停駛。洪姓居民告訴中央社記者，上午未明顯感受到風雨，直到傍晚後開始有風雨增強趨勢，物資也沒有問題，超商架上除了麵包被搶空外，其他微波食品、泡麵及乾糧等都無虞。

海葵颱風 屏東

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