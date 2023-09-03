颱風海葵帶來豪雨 秀姑巒溪水暴漲、玉里大橋監測中

颱風海葵挾強風豪雨，造成花蓮部分地區積淹水，由於秀姑巒溪溪水暴漲達警戒值，公路總局不排除今晚封閉玉里大橋；受風雨影響，花蓮有近5000戶停電，台電花蓮區處搶修中。

花蓮縣政府發布訊息表示，依據水利署最新訊息，花蓮縣玉里鎮淹水一級警戒，玉里測站3小時雨量142毫米，一些易淹水村里及道路及低窪地區等須特別注意防範積淹水；花蓮市則有國福社區石壁街、德安六街鐵路涵洞、華西路等地已積水而封閉。

颱風海葵帶來的豪雨，已導致秀姑巒溪溪水暴漲，公路總局蘇花公路改善工程處第四工務段表示，由於秀姑巒溪上游雨量站累計6小時雨量已達警戒值，及水位已經逼近玉里大橋梁柱底部，橋梁有危險之虞，不排除今晚封閉玉里大橋，以維護用路人行車安全，待水位下降或颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通行。

花蓮溪溪水同樣暴漲，公路總局第四區養護工程處花蓮工務段已在省道台11線花蓮大橋預置相關封橋器具與監看人員，持續嚴密觀測水位，依「警戒、封橋機制」適時執行防救災及應變工作。

根據氣象局資料，花東下午3時平均風力在9至11級間，花蓮測到12級陣風，台電花蓮區營業處表示，風雨造成吉安、壽豐、豐濱、富里等鄉停電，累計4816戶停電，經動員40多名工程人員、出動工程車18輛，持續全力進行電力修復，截至下午3時已有3519戶恢復供電。

台電花蓮區營業處指出，由於颱風海葵風強雨驟造成許多路樹倒塌及樹枝掉落壓損電線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。