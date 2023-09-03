颱風海葵登陸 投85線道路中斷、信義鄉撤173村民

颱風海葵影響，南投縣仁愛鄉投85線平靜橋路段上午發生邊坡崩塌，落石不斷掉落，道路中斷；信義鄉也將神木村、東埔村及同富村劃定為管制區，撤離173名村民。

颱風海葵侵襲台灣，南投縣山區上午起開始出現風雨，其中位在南投縣仁愛鄉的投85線7.9公里平靜橋路段，發生邊坡崩塌，土石不斷掉落；縣府人員指出，由於持續下雨，加上有落石，工程人員及機具雖然都在現場，仍無法施工搶通，道路暫時中斷。

除了投85線平靜橋路段中斷外，南投信義鄉公所也宣布，將神木村、東埔村及同富村劃定為管制區，鄉公所人員會同南投縣警察局信義分局員警，下午開始撤離3個村落的173人；鄉公所指出，3個村落可能會發生土石流災情，因此先安排村民前往安全處所避難。