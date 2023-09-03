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維修生意暴增…門拆了再裝回 業界祕密

聯合報／ 記者趙容萱陳俊智謝進盛林佳彣江婉儀／連線報導
北市公寓大廈住戶幾乎人人都有裝對外推出的鐵門。圖／讀者提供 林佳彣
北市公寓大廈住戶幾乎人人都有裝對外推出的鐵門。圖／讀者提供 林佳彣

台中市部分大樓為配合消防安檢，只要往外開鐵門擋到逃生路線，統統要求拆除，讓鐵門維修業者生意暴增，有住戶個別接洽，也有管委會詢問要求包棟拆除減價優惠。有些住戶為應付檢查，希望改成「活動式」鐵門，檢查時拆下，事後再裝回去，成了業界「不能說的祕密」，但一般業者多不想冒險接案，就怕出事要擔責任。 台中鐵門業者透露，政府要公安執法，住戶被迫拆除或改裝鐵門，一般鐵門業者不會去接這種案子，因為現在缺工嚴重，加上費用不低，和新建案整批安裝鐵門相比，沒啥賺頭。 這名業者表示，確實有很多住戶打電話詢問，若要改變鐵門開啟方向符合法規，連門框都換，整組下來動輒七、八萬元，且不見得能通過安檢，問的住戶多，最後想做的很少；而且拆到剩下鐵門框，住家門面能看嗎？難怪這項政策會引起民怨。 高雄鳳山區不鏽鋼門林姓業者說，高雄去年稽查時，部分老舊社區遇到檢查需要拆鐵門，多半是住戶或管委會找當初安裝業者處理，而且是拆下鐵門，退縮到不占用公共空間處，費用約數千元，若要重做不鏽鋼鐵門就要兩萬元起跳。在雙北開業的裝修業者陳先生四月接到一件社區拆鐵門案，他說，有幾戶住家先拆後裝，就為了應付檢查，但拆一樘門約五、六千元，裝門要再花二、三千元，等於要花掉一萬元，當然很氣政府。臨近新北鶯歌的鐵門業者羅金寶說，早期民眾因建商附的住家大門門鎖簡單、材質輕薄，安全性不足，才會加裝防盜鐵門，若把鐵門拆了，民眾恐暴露在安全威脅下，政策應該慎思。

安檢 管委會

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