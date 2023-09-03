妨礙逃生拆不拆？ 地方執法不一爆「鐵門之亂」

前年高雄「城中城」大火死傷慘重，內政部營建署要求各縣市今年起，八至十五層住宅大樓每三年須辦理公安檢查申報，但各縣市各自為政，以六都為例，台中及雙北市全面執行，桃園、台南市卻各以樓高、屋齡採兩階段實施。至於家戶防盜鐵門阻擋逃生動線是否該拆，各縣市執法嚴謹度不同、檢查技師認定標準也不一，引爆「鐵門之亂」民怨。

開門見梯 待拆鐵門恐更多

營建署表示，已請地方政府公告，若檢查不合格，會有一至三個月改善期，仍不合格罰六萬至卅萬元，後年起公安申報對象擴大至六樓以上未達八樓建物。房仲業者認為，此類建物占比更高，多為華廈，「一開鐵門就是樓梯」的房子不少，要拆的鐵門可能更多。

縣市政府透露，這次公安申報引發防盜鐵門拆不拆爭議，造成許多大樓住戶人心惶惶，詢問電話非常多，也抱怨政府「擾民」，第一線檢查的技師有的喊拆，有的認為沒問題。向營建署詢問執法標準，數月後才獲回覆，表示應回歸建築技術規則，亦即防盜鐵門不能與安全梯內樓梯寬度的迴轉半徑相交，否則就得拆除或改善。

鐵門拆不拆 各地不同調 製表／都會地方中心、財經中心

影響逃生認定 地方不清楚

至於鐵門向外打開樓梯間走廊寬度能否小於一點二公尺？如何認定是否影響逃生通路？地方官員說，中央回覆與公安檢查申報無關，應「就個案事實依法規執行」，是否違法、要依哪部法規執行？中央沒說清楚，還得再研究法條。

北市包括十六樓以上大樓在內，目前申報率僅百分之四十八點八，連一半都不到。建管處表示，有些大樓沒有管委會，有管委會的大樓應於明年第一季前申報，否則將開罰。至於公安缺失，以樓梯間堆積雜物最多。新北工務局表示，八樓以上住宅申報率達八成三，目前合格率約六成。

台中市申報率已達八成六，逾六成合格。都發局長李正偉說，加裝的鐵門若不妨礙逃生就不必拆，以專業人員認定為準。

住戶應付檢查 拆門再裝回

至於桃園和台南市均分兩階段進行公安申報。桃園今年先對十二至十五樓層的管委會，明年納入八至十一樓層大樓，目前八成五已申報。建管處官員不諱言，鐵門拆掉再裝回去要花好幾千元到上萬元，有人為應付檢查先拆，之後再裝回去。

台南市今年度列管一九九棟，申報率百分之九十五。但工務局坦言，明年納入二○○三年之前大樓，很多問題就會跑出來。高雄市去年就提前一年受理一波八到十五樓大廈公安申報，約八成二完成。高市府表示，鐵門認定標準與營建署一樣，妨礙逃生的外推鐵門必須拆除。

地方官員透露，各地都有一定比率的大樓未組成管委會或未完成公安申報，依規定三月底未完成就得開罰，但迄今各縣市仍在觀望，尤其是沒有管委會的社區大樓，要對所有權人各開罰六到卅萬元，茲事體大，中央沒有具體要求，幾乎各縣市都以輔導為主，不敢開罰。