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公安零容忍…學者：考驗執法決心

聯合報／ 記者簡慧珍余采瀅李文德／連線報導
大樓公安檢查，引起「拆鐵門之亂」。但到底鐵門該拆與否？有學者認為，若外開半徑與逃生路線重疊，其實就屬於違法，本就該拆。記者李文德／攝影 李文德
大樓公安檢查，引起「拆鐵門之亂」。但到底鐵門該拆與否？有學者認為，若外開半徑與逃生路線重疊，其實就屬於違法，本就該拆。記者李文德／攝影 李文德

面對「鐵門之亂」，消防學者表示，以前政府都睜一隻眼閉一隻眼，沒有徹底檢查，公共安全應該零容忍，這次是考驗政府執法決心的好機會。

大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺說，國人習慣裝住家鐵門防盜，或以鐵門圍起公共空間變成私人空間，發生火災都可能違法、妨礙逃生，這些妨礙逃生動線的障礙，都應該趁公安申報時徹底檢查，排除風險。

這次住家防盜鐵門引起爭議，周中祺說，住戶不能只考慮鐵門防盜，也要想到火災時有大量煙霧，往下逃生時若碰到打開的鐵門，可能會撞上而沒命；過去政府曾有意禁止住家鐵門往外開啟，但因茲事體大，擔心引起民怨，就不了了之。

嘉南藥理大學副校長、公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏表示，之前大樓的公共安全檢查，是營建署授權給地方執行，有時執行不盡完善，前年發生高雄城中城火災重大傷亡事故，才讓鐵門問題浮上檯面，既然中央強烈要求依法執行，要地方政府硬起來檢查，「這是件好事」。

蘇銘宏說，從公共安全角度看，發生火災，民眾一定基於逃生本能，打開鐵門就跑，如此一來，由上往下逃跑的居民就會受開啟的鐵門影響，既然阻擋緊急逃生動線，該拆就拆。過去有的地方政府睜一隻眼閉一隻眼，沒有徹底檢查，如今為了民眾的生命財產安全設想，加強檢查也是一樁美事。

是否有其他改善方式？蘇銘宏建議，民眾有加裝防盜鐵門需求，必須回歸原點來看，如何不影響逃生路線，好的設計可以解決問題。

火災 高雄城中城 公安

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