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住戶怨擾民 陳情打爆專線

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
對於民眾私設鐵門擔憂，建管人員強調，若不是緊急逃生出口，也未擋到安全梯或防火門出入，就不會是稽查重點。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
對於民眾私設鐵門擔憂，建管人員強調，若不是緊急逃生出口，也未擋到安全梯或防火門出入，就不會是稽查重點。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

各社區大樓近來苦於「鐵門之亂」，許多社區打爆市民專線陳情，抱怨政府安檢申報時找防盜鐵門的麻煩很「擾民」；有大樓已一律要求拆除外開的防盜鐵門，以免挨罰；也有民眾以不變應萬變，等市府查到再說。

桃園黃先生住在卅年屋齡的十二層老舊大樓，雖未收到拆鐵門通知，但近來看到新聞，上網研究規範卻「有看沒有懂」，因家門外走廊狹窄，鐵門全開時會擋到走廊，他怕公安檢查違規會害管委會挨罰，希望政府先輔導，或委外檢查前先向住戶說明清楚，避免誤會。

台中市最近有部分大樓貼出公告，因各戶防盜鐵門往外開就會擋到逃生路線，要求統統拆除。例如台中市豐原第一國宅，住戶門外的走道清爽，沒有雜物，大門也只剩鐵門框，外開防盜鐵門均已拆除，掃除逃生動線障礙。

台南市民戴佑亞住的是逾卅年的十一樓公寓，他說，自家防盜門打開會干擾逃生樓梯，已有心理準備要拆鐵門，但還是等明年鑑定完再說，說不定政策會轉圜。他希望市府應加強宣導並協助，減輕住戶損失。

高雄市前鋒西社區管理委員會主委周逸芬表示，社區有廿一棟大樓，都是舊式國宅，幾乎每戶都在大門加裝外推鐵門，幾乎每扇鐵門都有占用走廊及公共空間的問題，前年底公安稽查時，的確引發不小反彈。

周逸芬說，除向市府、議員陳情，也逐戶說明，多數住戶均願改善。經住戶陳情，稽查單位同意開門迴旋半徑不嚴重影響上下樓梯逃生動線，不強制拆門。

「上有政策、下有對策。」有台中住戶表示，這次政府要求拆鐵門，但很多住戶鐵門都是焊死的，管委會幫忙找來廠商處理，據鐵門業者說，鐵門回收很值錢，如果拆除讓廠商帶走，不需要額外付費，若改成活動式的，單純改裝費用約在一千元以內，等公安檢查完再裝回來。

這名住戶反映，有鄰居早就拆了原有的大門，只留加裝的外推鐵門，因為室內多年前都裝潢好了，沒辦法拆，目前仍在觀望，「搞不好政府人力不夠，抽檢沒抽到，等風頭過了就可以閃過。」

安檢 公安 國宅 管委會

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