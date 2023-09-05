颱風海葵災害健保卡損 可例外就醫、免費換卡

颱風海葵造成部分區域災情，健保署今天表示，各特約醫療院所對無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無健保卡就醫者，應依「例外就醫」受理，健保卡若因風災毀損也可免費換卡。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿表示，因颱風期間無法持健保卡就醫的民眾，各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，醫療院所於名冊上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可健保身分就醫。

民眾如因颱風健保卡毀損致不堪使用，健保署提供免費換發1張新卡。申請換發新卡，僅須填妥「請領健保卡申請表」，註明「海葵颱風受災戶」，就近到各地郵局或親自到健保署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，可撥打諮詢專線（02）4128-678。