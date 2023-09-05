中央災變中心：颱風後花東仍部分停水電 晚間恢復

颱風海葵離去，中央災害應變中心今天指出，累計全國災情3101件、143傷，目前台東縣、花蓮縣仍有3607戶停電，另台東縣還有762戶停水，預計今晚都可恢復供應。

中央災害應變中心下午進行第11次工作會報暨情資研判會議。消防署指出，截至下午1時30分，全國總計有3101件災情，以高雄市1158件最多；路樹災情共1804件，同樣以高雄市799件居冠。

根據衛福部資料顯示，風災傷亡失蹤情形，目前總計143人受傷，分別為基隆市1人、新北市3人、台北市1人、桃園市3人、新竹縣5人、新竹市6人、 苗栗縣4人、台中市1人、彰化縣5人、南投縣1人、台南市19人、高雄市36人、 屏東縣3人、宜蘭縣2人、花蓮縣16人、台東縣35 人、澎湖縣2人。

水電供應方面，經濟部表示，台東縣、花蓮縣仍有3607戶停電，預計今晚11時可復電；全國停水戶則有台東縣762戶，預計今晚10時可恢復；另基地台中斷區域也有160座，明天前可全數修復。

農業部指出，西螺果菜批發市場今天下午交易量為703公噸，平均每公斤交易價格為新台幣48.8元，較9月2日交易量減少16.7%、價格上漲8.2%；台北果菜批發市場今天交易量為1284公噸，平均每公斤交易價格為49.5元；相較9月3日的交易量減少13.4%、價格上漲8.8%。

為平抑颱風過後菜價，農業部說，蔬菜滾動式倉貯自8月8日啟動至9月5日，已釋出1140公噸，目前庫存為4060公噸，將持續進口補充依市況調配釋出，以充裕市場供應。

交通部表示，全國道路災阻已減為3處，分別為台8線117K+400（關原路段）路基缺口，預計明天下午5時排除；台20線149K至173K+500（向陽至利稻路段）邊坡坍方，預計今天下午5時排除，另173K+500至180K+675（利稻至霧鹿路段）路基流失，預計7日下午5時排除；台23線8K至25K+100（豐南至北源路段）坍方，路樹傾倒及土石泥流，預計明天下午5時排除。