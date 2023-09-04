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海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

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海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
輕颱海葵遠離，中央氣象局今晚8時30分解除台灣本島陸警。圖／取自中央氣象局網站
輕颱海葵遠離，中央氣象局今晚8時30分解除台灣本島陸警。圖／取自中央氣象局網站

輕颱海葵遠離，中央氣象局今晚8時30分解除台灣本島陸警，目前陸警範圍僅剩澎湖金門，晚間起留意強勁風雨，預估明天上午前陸續解除，海警也估明日解除，海葵可能在下午減弱為熱帶性低氣壓。不過，未來一周，台灣因低壓帶環境，天氣不穩，周末雨勢才明顯趨緩。

中央氣象局今晚8時40分舉行颱風記者會。預報員謝佩芸指出，今晚8時，海葵颱風中心位置在澎湖西方約90公里處，以每小時14公里速度，向西進行。

她表示，晚上8時，颱風暴風圈脫離本島陸地，氣象局持續針對澎湖、金門發布陸警，並針對台灣海峽北部、台灣海峽南部發布海警。

謝佩芸說，目前颱風中心在澎湖西側，金門過去幾小時出現短延時豪雨，南部也有一陣陣雨勢出現，宜蘭、花蓮、新北山區降雨持續，其中宜花、新北東北角降雨明顯，尤其提醒金門晚間起雨勢較大。

颱風雖然遠離，但明天受颱風外圍環流影響，各地天氣不穩，加上午後熱力作用影響，中部以北地區留意局部豪大雨，金門、澎湖地區注意大雨，清晨前留意強風。

此外，今晚至明晨，北海岸（新北市）、澎湖及金門地區有9至10級強陣風出現，其他沿海空曠地區及馬祖亦有局部8至9級強陣風。明天金門、澎湖及西南沿海有長浪發生機率。

今晚8時，海葵颱風中心位置在澎湖西方約90公里之處，以每小時14公里速度，向西進行。圖／取自中央氣象局網站
今晚8時，海葵颱風中心位置在澎湖西方約90公里之處，以每小時14公里速度，向西進行。圖／取自中央氣象局網站

海葵颱風 澎湖 金門

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