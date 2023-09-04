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海葵颱風逐漸遠離 18縣市繼續豪大雨特報

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
海葵颱風逐漸遠離，但高雄等18縣市繼續豪大雨特報。本報資料照片
海葵颱風逐漸遠離，但高雄等18縣市繼續豪大雨特報。本報資料照片

海葵颱風逐漸遠離，但受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局14:10針高雄、屏東等18縣市發布豪大雨特報，恐下到晚上。

氣象局指出，受海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區及花蓮縣已有超大豪雨發生，台中市山區(雪山山區)、南投縣山區(合歡山區)、高屏山區及台東縣已有大豪雨發生。

今日宜蘭縣、高雄市、屏東縣山區及花蓮縣仍有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、南投、宜蘭、台東、雲林以南地區及桃園至台中山區、澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報範圍：高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

此外，氣象局下午14:15發布也針對基隆北海岸、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣、金門地區發布陸上強風特報，恐影響到晚上。

氣象局指出，今日澎湖有10至11級強陣風，北海岸（新北市）、台南以南沿海空曠地區及金門有９至１０級強陣風，其他沿海空曠地區及馬祖亦有局部8至9級強陣風。

高雄等18縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站
高雄等18縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站

海葵颱風

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