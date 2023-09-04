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小琉球浪大交通船9月5日再停航 島上居民：物資充足
颱風海葵襲台，往返小琉球航線業者宣布5日因浪大持續停航、6日正常行駛。明天是小琉球受海葵影響停船第3天，島上居民說，乾糧、泡麵都可以買到，物資充足。
屏東持續受到海葵影響，東港碼頭一波波大浪湧入港口，拍打上岸激出浪花，往返小琉球航運業者日前宣布3日及4日停航2天，但依中央氣象局東港小琉球航段預報資料顯示，5日浪高達1.7公尺、風力5級，業者為安全考量再停航。
營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，今天宣布5日全天停航、6日正常行駛；另外，琉興公司則因例行性檢查暫停航行。
小琉球物資僅靠交通船運送，明天停航已是當地因海葵影響第3天沒有船行駛。小琉球洪姓居民告訴中央社記者，上午趁風雨稍歇外出到超商採買，除了麵包已被買光外，其他乾糧、泡麵等都足夠，也有其他零售商可買菜、生鮮等，糧食無虞。
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