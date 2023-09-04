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海葵風強雨驟 桃園市復興區3校臨時宣布停止上課

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海葵風強雨驟 桃園市復興區3校臨時宣布停止上課

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府原只宣布復興區光華國小今天停班課，但因山區風強雨驟，復興區三光國小、巴崚國小及高義國小稍早也宣布今天停止上課。示意圖／本報資料照片
桃園市政府原只宣布復興區光華國小今天停班課，但因山區風強雨驟，復興區三光國小、巴崚國小及高義國小稍早也宣布今天停止上課。示意圖／本報資料照片

海葵颱風滯留挾強風豪雨襲台，今全台14縣市放颱風假，北部地區尚未列入警戒範圍，桃園市政府今天原只宣布復興區光華國小停班停課，但稍早行政院人事行政總處宣布，復興區三光國小、巴崚國小及高義國小今天也停止上課，但維持照常上班。

三光國小校長張玉英表示，今天復興區風雨很大，不只學生，就連許多外縣市的老師也都沒辦法回到學校，為了安全考量，早上6點趕緊向主管機關通報，決定今天停止上課，所有學生都有及時連絡上，沒有學生到校。

高義國小校長李中正說，許多部落道路都已中斷，部分地區也有出現停電狀況，考量師生安全下，也在今早6點左右決定停止上課，經導師聯絡，學生都有得知停課訊息，所幸沒造成學生和家長困擾。

海葵颱風

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