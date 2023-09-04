本島估傍晚脫離海葵暴風圈 終結1471天無颱風登陸紀錄

海葵颱風昨天下午三時四十分登陸台東縣東河鄉，打破二○一九年白鹿颱風以來，一四七一天無颱風登陸紀錄。海葵昨晚八時自高雄梓官區出海，今天東南部風雨持續，預估本島傍晚脫離暴風圈。

今天停班停課的縣市包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣；新竹縣尖石鄉玉峰村及秀巒村也停班停課。

海葵颱風昨帶來強風豪雨，登陸期間，台東人工測站測得十五級，追平今年杜蘇芮颱風的最大陣風紀錄；台東成功、綠島自動測站也測得今年最大的十六級陣風。據中央氣象局觀測，昨最大時雨量為花蓮富里的一百毫米，截至昨晚九時廿分，最大日累積雨量前十名均在花蓮縣。

海葵颱風路徑預測 圖／聯合報提供

海葵颱風今晨有望轉輕颱，傍晚台灣本島脫離暴風圈，預估影響台灣至明天，明上半天解除陸警、深夜解除海警。中央氣象局預報員葉致均指出，海葵颱風今仍在台灣海峽附近，東半部、中南部影響最明顯，尤其東半部有豪雨或局部豪雨機率；南部、大台北、中部以北山區有局部豪雨機率；北部以間歇雨勢為主。

昨天海陸空交通因海葵大亂，今日仍受影響。立榮航空除台北──台東、馬祖及台中──南竿航線，中午十二時以後從台北、台中出發航班維持正常營運外，其餘航班取消。華信航空松山往台東AE393航班，延後二小時四十五分起飛，台東返回松山AE394航班延後二小時十五分起飛，其餘國內航班全部取消。

陸路交通方面，台灣高鐵今全線正常營運，台鐵停駛班次包含台中到潮州一○一車次、斗六到七堵間一○二車次、南港到潮州間一三一車次、嘉義到花蓮間一七○車次、台中到台東間三七一車次、斗六到彰化間二八○車次、員林到彰化間四七二車次停駛。東部幹線正常行駛，西部幹線彰化以南對號和區間車，及南迴線對號與區間車於上午八時後陸續恢復行駛。

公路總局昨預警性封閉十二路段，今天桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉的巴陵至百韜橋路段預計上午八時開放通行、台中市和平區及宜蘭縣大同鄉的百韜橋至勝光路段預計中午十二時開放通行，其他路段視狀況開放，公總呼籲利用幸福公路App了解狀況。