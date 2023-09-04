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4小時穿護國神山 海葵釀44傷

聯合報／ 本報記者／連線報導
高雄小港大坪頂聖和宮昨傍晚舉行中元普度，突遭遇海葵颱風狂風暴雨襲擊，工作人員奮勇拉住帳棚。記者劉學聖／攝影
高雄小港大坪頂聖和宮昨傍晚舉行中元普度，突遭遇海葵颱風狂風暴雨襲擊，工作人員奮勇拉住帳棚。記者劉學聖／攝影

海葵颱風昨侵襲台灣，昨天下午從台東縣成功登陸後，經四個多小時橫穿中央山脈，卻已釀四十四人受傷。尤其綠島一民宿二樓木造加蓋屋頂被強風吹走，台東市區十七公噸冷凍貨車遭強風吹翻，全縣多達四萬六千餘戶停電，各縣市對山區土石流警戒區預防性撤離。蔡英文總統表示，預計到本周三，全台都會有明顯的降雨，呼籲國人做好防颱準備，避免外出及進行危險的活動。

海葵颱風夾帶十六級強陣風重創台東，台九線賓朗路段因路樹傾倒、拉扯電線，整排電線桿斷裂傾倒，附近用戶停電，交通也受阻，市區街道滿目瘡痍。東海岸鄉鎮風浪強勁，省道台十一線長濱鄉竹湖路段出現廿公尺護欄沖刷流失，公路總局台東工務段表示，台十一線公路坍塌處位於路肩，不妨礙車輛通行，已派人圍起護欄並以鋼軌鞏固路基。

海葵颱風中心昨天下午從台東登陸，暴風圈籠罩整個綠島，瞬間最大陣風達十六級，一間民宿二樓木造加蓋屋頂被強風吹走。圖／讀者提供
海葵颱風中心昨天下午從台東登陸，暴風圈籠罩整個綠島，瞬間最大陣風達十六級，一間民宿二樓木造加蓋屋頂被強風吹走。圖／讀者提供

綠島、蘭嶼離島首當其衝，綠島測得十六級瞬間強陣風，許多路樹被連根拔起或攔腰折斷，屋外物品也被吹得東倒西歪，島上一間二樓加蓋的民宿屋頂被強風吹走，連鎖便利超商架多數食材、飲品早被掃空，業者坦言，需等船班恢復才有貨補。

台鐵昨雖公告花東及南迴線全面停駛，但有旅客未接獲資訊，到台東火車站撲了空，只能無奈改換票或退票。

台東縱谷池上及關山地區也出現十三級強風，知名景點金城武樹因加固，頂過強風未倒下，僅輕微斷枝。

台電指出，強風豪雨造成台東縣四萬六七九六戶停電，台電緊急派員搶修，但是，強大風雨造成輸配電線路受損嚴重，至晚間六點仍有二萬一五六五戶尚未復電；屏東昨天至晚間仍有五千八百多戶尚未恢復供電，仍持續搶修。

海葵颱風

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