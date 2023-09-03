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颱風海葵侵襲 屏東入夜風雨增強、山區撤離1206人

中央社／ 屏東縣3日電

颱風海葵侵襲，屏東受到暴風圈影響，今天入夜後風強雨驟，部分地區列為土石流黃色警戒，截至晚上8時，已撤離1206人，多處鄉鎮發生路樹傾倒等災情。

根據中央氣象局資料，屏東三地門鄉過去24小時累積雨量達251.5毫米，為目前全屏東縣雨下最多的鄉鎮。

屏東今天晚上明顯感受到颱風海葵帶來的強風大雨，萬丹鄉、屏東市、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉等鄉鎮都有發生路樹傾倒的狀況，陸續排除中；也有多處發生電線掉落，共造成4840戶停電。

山區雨勢越晚越大，包含霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉及泰武鄉等地區，列為土石流黃色警戒，縣府持續撤離山區民眾，截至今天晚上8時，已撤離1206人，除依親外，共收容416人。

海葵颱風 屏東縣 路樹

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