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未達風雨標準與竹竹同調 苗栗縣明天照常上班上課

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
海葵颱風來襲，中央氣象局預測苗栗縣明天風雨未達標準，明天正常上班上課。圖／取自中央氣象局
海葵颱風來襲，中央氣象局預測苗栗縣明天風雨未達標準，明天正常上班上課。圖／取自中央氣象局

海葵颱風來襲，苗栗縣以南的台中市等縣市今天晚上8點以前，都宣布明天放颱風假，苗栗縣地理位置「尷尬」，縣府考量斟酌，因中央氣象局預測風雨未達標準，並與新竹縣、新竹市共同生活圈，晚上9點宣布明天照常上班上課。

苗栗縣政府宣布前，一些民眾紛紛在縣長鍾東錦臉書留言外面風強雨大，騎車差點被風吹撞到電線桿，上班有危險，希望可人跟進台中市等縣市，明天可以放颱風假，縣長鍾東錦表示，苗栗縣未列警戒區，且許多縣民到新竹縣市上課、上班，竹竹苗生活圈同調，明天照常上班上課。

另外，苗栗縣災害應變中心今天上午10點一級開設，統計到晚上僅有頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮，發生5件路樹傾倒，店招及電線掉落等小災情，不過，縣府提醒民眾注意，海葵帶來持續風雨，民眾仍要保持警戒。

海葵颱風 苗栗縣 颱風假

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