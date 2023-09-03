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海葵颱風來勢洶洶 台南市已預防性撤離6區145人

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今晚6點到台南市海葵颱風災害應中心聽取簡報。記者黃宣翰／攝影
海葵颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今晚6點到台南市海葵颱風災害應中心聽取簡報。記者黃宣翰／攝影

海葵颱風來勢洶洶，台南市海葵颱風災害應中心今天截至下午5點30分，預方性撤離白河、東山、南化、六甲、玉井、龍崎及玉井等六區共145人，分別依親或到避難收容處安置。

中度颱風海葵從台東成功登陸後，台南市區約今天下午5點起有風雨，而且風勢強勁，行道樹枝葉隨風亂舞。台南市海葵颱風災害應中心說，目前台南市區沿海平均陣風8到10級陣風。

中央氣象局預報台南安平沿海今天中午11點9分及晚間11點35分滿潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積水或淹水。

台南市目前預防性撤離白河區55人、東山區67人、南化區10人、六甲區7人、玉井區4人、龍崎及玉井區各，六區共145人，分別依親或到避難收容處安置。其中東山區撤離民眾分別依親或疏散到江南度假村安置。

海葵颱風來勢洶洶，台南市安平區行道樹枝葉隨風亂舞。台南市海葵颱風災害應中心說，今天下午5點多台南市區沿海平均陣風8到10級陣風，風勢強勁，請用路人注意。記者黃宣翰／攝影
海葵颱風來勢洶洶，台南市安平區行道樹枝葉隨風亂舞。台南市海葵颱風災害應中心說，今天下午5點多台南市區沿海平均陣風8到10級陣風，風勢強勁，請用路人注意。記者黃宣翰／攝影

海葵颱風 氣象局

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