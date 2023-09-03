颱風海葵侵台 明霸克露橋鋼便橋下午5時封閉

颱風海葵侵台，公路總局甲仙工務段今天下午表示，明霸克露橋鋼便橋道路今天下午5時起封閉，建議用路人非必要避免進入山區道路。

甲仙工務段透過新聞稿表示，台20線勤和至復興（93K~98K+700）路段，因颱風影響，研判氣象情勢分析高雄山區今天起至5日將持續有豪雨等級以上降雨發生。明霸克露橋路段仍有遭土石沖毀可能，該路段已於今天下午5時啟動便道封閉作業。

甲仙工務段指出，明霸克露橋鋼便橋道路，因玉穗溪水文狀態目前仍尚未穩定，且玉穗溪上游仍有大量淤積土石，如有連續降雨發生，上游土石含水量達到飽和時，恐誘發土石流發生，將形成土石流下衝致災。

建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請桃源區梅山里、拉芙蘭里、復興里等3里，部落民眾如有外出及就醫需求盡早規劃下山。