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海葵暴風圈已觸花東 氣象局1張圖看各地風雨時程：下午台東登陸

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
海葵颱風分區重點。圖／中央氣象局提供
海葵颱風分區重點。圖／中央氣象局提供

中央氣象局持續發布海葵颱風的海陸警，中央氣象局預報員劉宇其說，今天上午東半部、恆春半島的風雨將顯著增強。今天下午颱風接近，颱風中心很有可能從台東附近登陸，各地風力會顯著增強，各地會有強風豪雨出現，務必做好防颱準備。

他說，海葵颱風上午6時的中心位置在台東的東方約180公里處，清晨5時暴風圈碰觸到台灣的陸地，目前已經進入花蓮和台東的陸地。

劉宇其指出，中度颱風海葵中心目前在台東東方海面，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行。七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

劉宇其說，預計今天各沿海浪高來到4米以上，尤其颱風東南部的海域，浪高可以來到6米以上，海況相當差，不適合前往海邊活動。稍早在蘭嶼偵測到10級陣風，北部、東半部濱海也偵測到7級陣風出現。

隨著颱風接近，風勢會逐漸增強。劉宇其說，綠島、蘭嶼風勢明顯增強，花蓮、台東、恆春半島風力也會逐漸加強，今天上午會有9至10級的陣風出現。北部沿海、東半部包括宜蘭，還有馬祖、澎湖，也會陸續有強陣風發生，預計這些地方沿海會有10至11級陣風出現。

劉宇其說，今天下午東半部風力明顯增強，預計登陸點的附近很有可能13至14級陣風，綠島、蘭嶼不排除有15至16級陣風出現。

劉宇其表示，西半部因中央山脈阻隔，上午風力還比較微弱，下午開始沿海地區也會有10到11級陣風；預計晚上颱風中心進入東南部陸地，中南部風力也會明顯增強。

降雨方面，劉宇其說，今天因為颱風外圍環流影響，北部、東半部已經有降雨出現，宜蘭尤其明顯。隨著今天颱風逐漸接近並通過台灣上空，東半部降雨會首先變得劇烈。

劉宇其說，今天東半部和鄰近東半部山區降雨會逐漸增強，到下午雨勢會更為猛烈。預計這段時間宜蘭山區、屏東山區、花蓮、台東會出現豪雨以上等級降雨。尤其花蓮山區會有超大豪雨發生。隨著颱風晚間進入台灣的西南部，高雄、屏東的雨勢也會逐漸加強，預計可能會有豪雨出現。

陸上：宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖，應嚴加戒備，並防強風豪雨。

海上：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島，海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

海葵颱風上午6時的中心位置在台東的東方約180公里處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行。圖／取自中央氣象局網站
海葵颱風上午6時的中心位置在台東的東方約180公里處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行。圖／取自中央氣象局網站
今天颱風逐漸接近並通過台灣上空，東半部降雨會首先變得劇烈。圖／中央氣象局提供
今天颱風逐漸接近並通過台灣上空，東半部降雨會首先變得劇烈。圖／中央氣象局提供
今天下午東半部風力明顯增強，預計登陸點的附近很有可能13至14級陣風，綠島、蘭嶼不排除有15至16級陣風出現。圖／中央氣象局提供
今天下午東半部風力明顯增強，預計登陸點的附近很有可能13至14級陣風，綠島、蘭嶼不排除有15至16級陣風出現。圖／中央氣象局提供
中央氣象局預報員劉宇其說，今天上午東半部、恆春半島的風雨將顯著增強。今天下午颱風接近，颱風中心很有可能從台東附近登陸，各地風力會顯著增強，各地會有強風豪雨出現，務必做好防颱準備。圖／取自中央氣象局直播
中央氣象局預報員劉宇其說，今天上午東半部、恆春半島的風雨將顯著增強。今天下午颱風接近，颱風中心很有可能從台東附近登陸，各地風力會顯著增強，各地會有強風豪雨出現，務必做好防颱準備。圖／取自中央氣象局直播
中度颱風海葵中心目前在台東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。圖／取自中央氣象局網站
中度颱風海葵中心目前在台東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。圖／取自中央氣象局網站

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