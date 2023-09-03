海葵登陸 宜花東山區雨量上看900毫米

海葵颱風路徑預測 製表／邱瓊玉

中颱海葵今將登陸台灣，中央氣象局預估今晨暴風圈將接觸到花東地區，傍晚至凌晨從台東登陸，今天至明天清晨，除北北基桃以外，本島所有縣市都壟罩在暴風圈內，今、明兩天影響台灣最劇。這也是繼二○一九年八月白鹿颱風後，首個登陸的颱風。氣象局表示，今整天花東地區將迎劇烈風雨衝擊，晚間起南部地區雨勢也會逐漸增強。

根據氣象局資料，海葵颱風截至昨天晚間中心位置在鵝鑾鼻東北東方約三七○公里海面上，以每小時十二轉十七公里速度向西進行。根據氣象局風雨預測，總累積雨量最多的地方將會是在宜蘭、花蓮、台東山區，最高可能達九百毫米。

海葵颱風直撲台灣，台南、高雄、屏東、花蓮、台東、嘉義縣市及澎湖今停班停課。氣象局預報員謝佩芸表示，受颱風外圍環流影響，今花東將迎劇烈風雨衝擊，有豪雨或超大豪雨等級強降雨，尤其花東、綠島蘭嶼要做好防颱措施；晚間起南部地區雨勢也會增強。颱風預計明天凌晨出海，過程中南部地區、澎湖、金門風雨會達到最強，東半部風雨也會持續。周二、周三颱風在台灣海峽移動減慢，雖然強度會減弱，但各地仍要防強風豪雨。

謝佩芸也說，今天東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有十二至十四級強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有十至十一級強陣風，其他地區及金門也有局部八至九級強陣風出現的機率。

受海葵颱風影響，今國內航班全數取消，國際線也有多班異動，離島、兩岸船班共十四航線、一五一航次停航；台鐵今天截至中午十二時，西部幹線一六一次及一六五次僅行駛至潮州；東部幹線花蓮至台東間停駛；南迴線停駛。

公路總局預警性封閉台七線巴陵至百韜橋段，午後也不排除封閉台八線中橫公路關原至太魯閣、台九線蘇花路廊南澳至崇德等路段。

台北市果菜批發市場日前連兩天休市，昨開市又遇到海葵颱風擾局，菜價飆漲，每公斤平均批發價五十一元。台北市場處主秘高振翔說，恐怕未來兩、三周，菜價都會波動。部分攤商也指，接連兩個颱風，短時間內菜價不會降。