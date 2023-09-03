颱風海葵來襲 新北預防性撤離原民部落346人

中央社／ 新北2日電

因應海葵颱風來襲，新北市府原民局今天表示，先預防性疏散新店小碧潭、鶯歌南靖部落、瑞芳快樂山聚落共346人。至於在蘇迪勒颱風時曾為孤島的烏來，暫未達撤離標準。

原住民行政局長Siku Yaway林瑋茜接受中央社記者電訪表示，因為擔心豪大雨危害居住安全，已預防性疏散撤離新店河濱小碧潭部落82人，另鶯歌南靖部落、吉拉箇賽聚落共174人，瑞芳快樂山部落居民90人，合計346人。這些部落居民有些安置在旅館或活動中心、有些下山依親。

至於烏來原鄉因為是自治區，統一由民政局彙整疏散撤離資料。晚上仍駐守烏來區公所應變中心的民政課長何瑞珍接受電訪表示，因為烏來山區風勢不大，只有小雨，未達到預防性撤離標準。但也備妥相關物資、撤離的保全戶名單，以及安置場所嚴陣以待。

市府今晚表示，部署各項防颱整備措施，水利局已將抽水站預抽、預先設置30台移動式抽水機，同時已排空10座透保水設施，可滯洪水量達3萬5000公噸。

工務局已巡檢台9線等7條易致災公路、19處在復建中的工程、51件民間施工地、47處列管坡地社區；農業局則宣導漁船進港避風1881艘及安置漁工1588人；市府防災應變中心清查數據，掌握土石流及大規模崩塌潛勢區居住人口，共4106人。

海葵颱風

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