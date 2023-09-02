海葵風雨時程曝 粉專：花東至恆春近海是中心可能通過熱區

海葵颱風明天將影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天發表全台風雨時程指出，海葵颱風除了是近年威脅最大颱風之一以外，更可能是睽違4年，首個直挑中央山脈的颱風，但也因為山脈干擾，各地風雨分布大有區別。󠀠󠀠

颱風路徑和強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天之前高氣壓導引下，海葵颱風大致以偏西的大方向前進，預期將在今天至明天挑台灣陸地，下周一進入台灣海峽，且出現打轉滯留。

強度方面，海葵正進入增強期，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，侵襲台灣時期很可能遭遇颱風生命巔峰，預計登台當下，將落在中度颱風等級，穿越台灣後，強度逐漸減弱。󠀠

各地影響評估部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵前進大方向雖然是偏西，但實際偏的角度，仍有一些變數，「花東至恆春近海」都是中心可能通過熱區，而實際走向，對全台風雨分布有重大影響，登陸與否或差一個縣市，各地狀況就大有不同。

台東、恆春半島：再度成為風雨最前線，且颱風中心可能登陸，嚴防強風豪雨，颱風過山後轉為東南風，要嚴防較大雨勢。󠀠

宜蘭、花蓮：颱風登陸前，位處迎風面，雨勢大，是僅次於恆春台東的風雨第二線，愈往南走，風雨愈強，山區要特別留意大雨。󠀠

南部地區：颱風登陸前，山脈阻擋，幾乎沒有感覺，但颱風一過山，進入西部後，風雨將急速增強，再加上後期颱風在海峽滯留，預計會有持續性風雨，請嚴加防範。󠀠

北北基：雖離颱風較遠，但受地形影響，加上外圍環流不斷移入，除了陣雨外，也會有相當有感的強陣風，多加防範。󠀠

台中至嘉義、澎湖：颱風登陸前，山脈阻擋下，有沉降高溫，但一樣是颱風進到西部後，風雨漸增，另外，澎湖可能長時間近距離接觸颱風核心，明晚起注意長時間強風豪雨。󠀠

桃竹苗：本次影響相對小的區域，颱風登陸前，留意沉降高溫；颱風中心登陸後，沿海會有較強陣風，及一陣陣小雨。