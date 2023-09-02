颱風海葵來襲客輪停航 近百遊客滯留蘭嶼機場

受海葵颱風影響，台東往返綠島、蘭嶼船班停航，約有百餘名遊客滯留蘭嶼，今天上午焦急的到蘭嶼機場等待班機返回台東。航空公司表示，將視情況加班。

颱風海葵逼近，往返蘭嶼、綠島客輪從昨天下午2時45分後停駛，台東縣政府昨天晚上10時公告台東縣內各港口（泊、區）、岸際 （高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外）列入管制區，禁止船（筏）出海作業（除救難船外），並立即強制各港口 （泊區）大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置 （陸上警報發布）。

今天上午停泊在台東富岡港和蘭嶼港口的客輪，則緊急開往富岡港躲避風浪，另有約百名遊客擠滿蘭嶼機場，排隊購買機票。

德安航空人員接受中央社記者電話訪問表示，今天台東往返蘭嶼班機正常，計有往返8班，每班可載19人，上午截至10時已有2班疏運蘭嶼遊客返回台東，目前航班維持正常，但會視情況加班。