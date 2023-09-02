颱風逼近估逾10級強陣風 客輪趕往綠島避風浪

颱風海葵逼近台東，由於富岡漁港屬迎風面，浪會比較大，停泊在台東富岡港和蘭嶼的客輪今天上午趕往綠島躲避風浪；海巡評估今天有12至14級強陣風，一早就到海邊勸離遊客。

颱風外圍環流影響，台東海面風浪增強，清晨停在台東富岡港和蘭嶼的客輪趕往綠島。業者表示，富岡漁港屬迎風面，浪會比較大，擔心客輪安全，趁外海風浪還沒太大變化前，趕緊開往綠島躲避風浪。

海巡署東部分署第13岸巡隊人員上午到岸邊勸離遊客，台東縣政府災害應變中心昨晚10時發布水域、岸際及山區禁（限）制公告，岸巡隊對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護工作，保障人民生命財產安全。

海巡呼籲民眾，岸際海域將有12至14級強陣風，浪高為3至6公尺，切勿到岸際及港區從事觀浪或其他水上活動，如擅闖管制區經勸導不配合者，將依災害防救法第30條蒐證函送主管機關，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。