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海葵颱風今發陸警 風雨恐到下周三

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
海葵颱風路徑圖 資料來源／中央氣象局 製表／邱瓊玉
海葵颱風路徑圖 資料來源／中央氣象局 製表／邱瓊玉

中颱海葵來勢洶洶，中央氣象局昨晚間發布海上颱風警報，預計今天清晨至上午發布陸上颱風警報，海葵明天從花蓮、台東登陸機會最高，屆時全台幾乎都涵蓋在警戒區，風雨將達到最大量。氣象局表示，海葵颱風下周一進入台灣海峽南邊時，因導引氣流減弱會滯留打轉，影響台灣時間非常長，一路到下周三全台都有雨。

氣象局預報員劉宇其表示，海葵颱風持續增強，截至昨天晚間八點半位在台灣東方約七三○公里海面，以每小時十五轉十九公里速度向西北西轉西前進，其警戒範圍涵蓋台灣東北部、東南部海面及巴士海峽，昨晚基隆北海岸、新北及宜蘭山區也陸續出現局部大雨。

劉宇其指出，海葵颱風昨路徑稍微南修，預計明天從花蓮至台東登陸，通過台灣機率大，目前僅基隆市可能在暴風圈外，其餘各縣市幾乎都涵蓋在警戒區內，但路徑移動變化仍很大。他也說，颱風明天觸陸後，受地形影響就會逐漸減弱，預計到台灣海峽時就會是輕度颱風，但一路到下周三都會為全台帶來風雨。

他表示，受外圍環流影響，今天北部及東半部雨勢逐漸增加，入夜有大雨及豪雨機率，西半部主要為午後雷陣雨。明天颱風通過，東半部降雨明顯，中南部也會逐漸增加雨勢，幾乎全台受影響。下周一到周三颱風移動緩慢，滯留台灣海峽南部，預計持續為台灣帶來充沛水氣，南部、東半部及中部山區有大雨及豪雨機率。周四隨著颱風遠離，雨勢就會趨緩。

劉宇其提醒，今晚風勢將逐漸增強，北部、東半部、恆春半島及金門、馬祖地區要特別留意，其中基隆北海岸、東半部沿海將會出現三米以上長浪；明天全台各地海況都很惡劣，東半部地區甚至會有六米高長浪。

受蘇拉颱風及海葵颱風影響，立榮航空今天下午三時後，由松山機場出發的各國內航班取消；華信航空今松山往返金門、台東及澎湖八航班取消；明天兩航空國內航班全數取消。國際線部分，星宇航空今台北往返澳門四航班取消，中華航空今香港往返台北一航班取消、兩航班延遲。長榮航空今台北往返香港、台北往返澳門、高雄往返澳門十航班取消。

海葵颱風

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