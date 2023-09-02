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海葵颱風進逼 竹市風箏節延期、桃園凱蒂貓消風
颱風蘇拉逐漸遠離，輪到颱風海葵朝台灣進逼，北台灣多場大型活動受影響。在桃園舉行世界客家博覽會多個副場館棚架被強風吹翻，龍潭大池的凱蒂貓、地景藝術節青埔展區的大狗Mello等大型充氣裝置藝術也都洩氣暫停展出；原訂周末登場的新竹市國際風箏節確定延至9、10日展演。
桃園沿海地區前天颳起6到7級強風，瞬間陣風最高達到8級。雖然世客博相關單位已提前準備，將大型裝置藝術洩氣以免受損，但瞬間強陣風仍將乙未保台公園和原住民文創園區攤位棚架掀翻。因應海葵颱風來襲，原客市集本周末暫停營業，手作體驗課程將擇期舉行。
世界客家博覽會「Hello Kitty來作客」、地景藝術節的大狗Mello考量颱風過境，平均風力恐超過4級，瞬間陣風恐超過6級，不利大型充氣裝置藝術展出，因此洩氣暫停演出。
新竹市府原定今明兩天舉行國際風箏節，市府考量活動場地新竹漁港靠近海邊，承受天氣風險較其他場域大，基於安全於昨宣布順延至9日至10日於風箏賽場原地舉辦。
2023新竹市國際風箏節主題為「海想來」，邀集6國、15個國際風箏團隊演出，將展演星國魚尾獅、瑞士牛、泰國HAYAK等各國特色風箏及馬來西亞與日本團隊帶來30公尺的鯨魚風箏。
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