颱風海葵接近台灣 中央災變中心籲勿赴海邊觀浪

颱風海葵接近台灣，中央災害應變中心今天指出，東部海域預估會大浪至巨浪，駕駛經濱海公路時應注意行車安全，適逢週末，民眾勿前往海邊觀浪，相關單位會加強勸離。

中央氣象局今晚8時30分發布今年第11號中度颱風海葵海上颱風警報。中央災害應變中心晚間9時舉行第1次工作會報，依中央災變中心報告，強降雨主要影響時間會在3日至5日。

中央災變中心表示，2日降雨區為台北、宜蘭及花蓮，3日至5日降雨區為東部、中部及南部，6日降雨區為南部及中南部山區；強風影響區為東部、東北部、中部山區、西南沿海、恆春半島及離島地區。

中央災變中心指出，颱風海葵襲台期間，東部海域會有大浪至巨浪，各沿海地區須留意長浪，用路人經濱海公路時應注意行車安全，適逢週末假日，民眾勿至海邊觀浪，相關單位會加強勸離。

此外，東部海域2日滿潮時間為上午7時至8時，適逢大潮期間，沿海及河口低窪區須注意海水倒灌或排水不易，可能造成積淹水狀況。

中央災變中心表示，颱風可能造成坡地災害的高風險區，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、基隆市、台北市、新北市山區。

重點警戒道路須注意崩坍、落石可能造成災害與道路中斷，包含台2線、台2甲線、台2丁線、台2丙線、台7線、台7甲線、台7乙線、 台7丁線、台8線、台9線、台9甲線、台11線、台20線、台23線。

中央災變中心表示，受颱風海葵影響易有浪襲包含台2線濱海公路79k、112k、125.6k、130k、台9線多良、南興路段、台11線人定勝天；易淹水快速公路地區為台61線。

中央災變中心副指揮官、內政部常務次長吳堂安聽完各部會報告後表示，因過去幾次颱風影響，許多縣市的相關建設還未復原，通知地方政府可先做好防災整備，而颱風海葵逼近，再次強調會加強勸離到海邊觀浪的民眾；至於各地山區鄉鎮遇颱風需無線電聯繫，目前多為共用，必要時可提供警用無線電協助。

他說，3日到4日應注意雨量，颱風海葵仍有不確定性，可能滯留或轉向，後續將替西南部帶來豐沛雨量，包含平地和山地，加上遇大潮，相關抽水機具等應先備妥，提前做好防災工作。