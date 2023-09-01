快訊

不斷更新／海葵逼近是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

海葵颱風將襲台 新北籲市民籌備避難物資

中央社／ 新北1日電

海葵颱風來襲，新北市府今晚表示，預估2日將為新北帶來豪雨、強陣風，3日達到最強。籲請市民切勿登山、或河岸溯溪、海邊觀浪，提前籌備防災避難物資，並調整外出遠遊計畫。

海葵颱風新北市災害應變中心二級開設第1次工作會報，今晚6時10分在市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜與3名副市長、各局處首長參加，聽取新北市氣象團隊簡報颱風情資、動態分析，及台灣大學協力團隊說明各類災害潛勢。

市府發布新聞表示，因應海葵颱風路徑持續南修，恐形成4年來首次登陸之穿心颱，預估2日中午過後，新北市風雨將逐漸增強，並於3日達到最強。適逢年度大潮，北海岸、新北沿海及低窪地區，將會海水倒灌及暴潮，郊區將出現11級以上強陣風。

市府今天稍早表示，高灘地停車場1日晚上7時起，車輛只出不進，河川區域橫移門（水門）及越堤道路將於2日上午10時完成關閉。有條件的開放水門周邊部分道路紅黃線停車，開放的路段與相關條件，請至市府官方網站的市政新聞欄位查詢。

市府說，今天（1日）晚上7時起，開放218所學校校園供市民停車，開放校園名單可至交通局網站查詢。

市府說，土石流潛勢區居民，若發布紅黃警戒時，將採取疏散撤離作業。市民應嚴防強風豪雨，配合市府各項防颱管制措施，提前籌備防災避難物資，調整外出遠遊計畫。

市府說，各項防災資訊可至網站「新北災訊E點通」與「新北市防災宣導互動網」，臉書（Facebook）「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。

海葵颱風

延伸閱讀

海葵直逼 石門水庫近滿庫 阿姆坪隧道有機會操作

新竹市宣布明天正常上班課 高虹安：颱風海葵不容小覷

中颱海葵逼近明晚起影響台灣 新北明正常上班上課

海葵颱風假再等等！台北市宣布明照常上班、上課

相關新聞

不斷更新／海葵近逼2日放颱風假？北北基桃率先宣布 全台停班課一覽

海葵颱風持續增強，預測路徑再南修，中央氣象局下午指出，預計今天晚間8點半發布海上颱風警報，目前偏向海葵周日從花蓮到台東登陸機率大，幾乎全台涵蓋在警戒區內，《聯合新聞網》也替大家整理最新停班停課資訊。

中颱海葵逼近明晚起影響台灣 新北明正常上班上課

中颱海葵路徑逐漸偏西，暴風圈預計會籠罩整個台灣，預計周六晚間起開始影響台灣。新北市府稍早表示，經基北北桃共識，由於中央氣...

海葵暴風圈對新北構成威脅 侯友宜：8點公布是否停班課

海葵颱風逼近台灣，路徑持續南修，今將發海上颱風警報，市府氣象團隊表示，暴風圈對新北構成威脅。新北市長侯友宜稍早也親自坐鎮...

影／海葵颱風今晚8點半發海警 恐滯留打轉影響全台到下周三

中央氣象局表示，海葵颱風截至下午2點在台灣東南東方770公里位置，路徑沒有太大變化，預計今天晚間8點半發布海上颱風警報，...

海葵颱風假再等等！台北市宣布明照常上班、上課

蘇拉颱風剛走，海葵颱風接力來襲。由於中央氣象局今日尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，明天（2日）暫未達停止上班及上課標準，...

估海葵颱風帶來800毫米雨量 合歡山遊樂區明起休園3天

依據中央氣象局預估，海葵颱風來襲中部山區有局部大雨或豪雨，日月潭氣象站指出，從今日午後定量降雨預報顯示，南投縣局部區域預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦