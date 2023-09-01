海葵颱風將襲台 新北籲市民籌備避難物資

海葵颱風來襲，新北市府今晚表示，預估2日將為新北帶來豪雨、強陣風，3日達到最強。籲請市民切勿登山、或河岸溯溪、海邊觀浪，提前籌備防災避難物資，並調整外出遠遊計畫。

海葵颱風新北市災害應變中心二級開設第1次工作會報，今晚6時10分在市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜與3名副市長、各局處首長參加，聽取新北市氣象團隊簡報颱風情資、動態分析，及台灣大學協力團隊說明各類災害潛勢。

市府發布新聞表示，因應海葵颱風路徑持續南修，恐形成4年來首次登陸之穿心颱，預估2日中午過後，新北市風雨將逐漸增強，並於3日達到最強。適逢年度大潮，北海岸、新北沿海及低窪地區，將會海水倒灌及暴潮，郊區將出現11級以上強陣風。

市府今天稍早表示，高灘地停車場1日晚上7時起，車輛只出不進，河川區域橫移門（水門）及越堤道路將於2日上午10時完成關閉。有條件的開放水門周邊部分道路紅黃線停車，開放的路段與相關條件，請至市府官方網站的市政新聞欄位查詢。

市府說，今天（1日）晚上7時起，開放218所學校校園供市民停車，開放校園名單可至交通局網站查詢。

市府說，土石流潛勢區居民，若發布紅黃警戒時，將採取疏散撤離作業。市民應嚴防強風豪雨，配合市府各項防颱管制措施，提前籌備防災避難物資，調整外出遠遊計畫。

市府說，各項防災資訊可至網站「新北災訊E點通」與「新北市防災宣導互動網」，臉書（Facebook）「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。