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海葵轉中颱預估中午發海警 北部防豪雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
中央氣象局預估海葵颱風明增強為中颱，中午左右發布海警機率大，深夜至周六清晨發布陸警。示意圖。圖／聯合報系資料照
中央氣象局預估海葵颱風明增強為中颱，中午左右發布海警機率大，深夜至周六清晨發布陸警。示意圖。圖／聯合報系資料照

蘇拉颱風才遠離台灣，海葵颱風接力影響。中央氣象局預估海葵今將從輕颱增為中颱，中午左右發布海警、今深夜至明天清晨發布陸警，周末北台灣影響最明顯，可能接近大雨或豪雨等級。至於其暴風圈是否觸陸？颱風中心是否登陸？氣象局說，言之過早，會持續密切觀測。

海葵颱風潛勢圖 資料來源／中央氣象局
海葵颱風潛勢圖 資料來源／中央氣象局
隨著蘇拉颱風暴風圈縮小、路徑南修，中央氣象局昨解除蘇拉陸警，不過今天海葵颱風接力影響台灣。中央氣象局預報員趙竑表示，受蘇拉、海葵雙颱外圍環流影響，桃園以北、東北部水氣增多、降雨機率增加，尤其今天入夜明顯。至於蘇拉颱風，則影響新竹以南、花東地區，但今晚降雨情況就會趨緩。

他也提醒，蘇拉颱風雖遠離台灣，昨仍為南部沿海、澎湖金門帶來三米左右浪高；今緊接而來，換海葵颱風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島留意長浪。

趙竑指出，海葵颱風目前在台灣東北部海面移動，路徑往偏西北西方向前進，其走向取決太平洋高壓強度，較弱就偏北，對台影響稍小，較強即偏南，對台影響相對大些，亦不排除接近台灣本島。不過不論海葵路徑偏北或偏南，預估對北台灣影響最明顯，可能接近大雨或豪雨等級，北部地區務必留意。

至於是不是坊間氣象粉專所稱的「西北颱」？趙竑表示，西北颱是指颱風中心通過彭佳嶼到基隆北海岸，但因這段距離極短，「要成為西北颱相當難」，一旦路徑稍微北偏或南偏，就不符定義。

另外，蘇拉強度持續減弱，預估今天登陸香港；周三晚間生成的輕颱鴻雁，與海葵颱風無雙颱效應，且鴻雁持續向北、往日本南方海面移動，對台亦不影響。

受颱風影響，今離島共有十一航線、一百航次停航，桃園至港澳、深圳也有不少航班異動。

海葵颱風 蘇拉颱風

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