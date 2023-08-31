快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風海葵接近估明發海警 中央災變中心籲北部民眾提早防颱

中央社／ 台北31日電
海葵颱風雲系。圖／擷取自鄭明典臉書
海葵颱風雲系。圖／擷取自鄭明典臉書

中央災害應變中心今天指出，因颱風蘇拉解除海警，回歸各部會應變小組，會持續掌握颱風海葵動態，呼籲北部民眾提早完成防颱整備，南部民眾勿至山區或海邊從事戶外活動。

中央氣象局今天下午解除颱風蘇拉海警，颱風海葵逐漸接近台灣，預計明天白天發布海警。

中央災害應變中心下午召開颱風蘇拉第8次工作會議，擔任副指揮官的消防署長蕭煥章聽取報告後說，颱風蘇拉外圍環流仍影響台灣，東南部會有長浪；此外，颱風海葵接近台灣，中央災變中心降級，但各部會進駐單位仍維持小組持續應變。

他說，颱風海葵逐漸接近台灣，中央災變中心會持續保持警戒，若發布海警，會提升應變層級，且依過去經驗，相關災害都是發生在颱風遠離後，相關單位仍需提高警覺，持續關注颱風動態，做好防救災措施。

他表示，2個颱風接連逼近台灣，提醒北部地區民眾提早完成防颱整備，南部地區民眾暫時勿前往山區或海邊等從事戶外活動。

海葵颱風 蘇拉颱風

延伸閱讀

颱風蘇拉海警解除 暫定112年最強颱

颱風蘇拉逼近廣東福建 北京指示地方戒備

氣象局下午2時30分解除蘇拉海警 台東縣大豪雨

強颱蘇拉接近香港 特首罕見提醒警戒

相關新聞

海葵颱風預測路徑南修 氣象粉專：北部宜花開始做防颱準備

蘇拉颱風才剛走，海葵颱風接力且虎視眈眈，氣象局最近路徑潛勢預報，海葵路徑南修，距台灣更近。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特...

海葵周末恐侵台明上午海警不排除陸警 北部東北部首當其衝

海葵颱風進逼，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，如果海葵颱風路徑和速度不變，氣象局明天上半天發布海上颱風警報。輕颱海葵的強度...

蘇拉遠離下午2時30分解除海警 海葵逼近台灣明天發布海警

中央氣象局持續發布強烈颱風蘇拉的海上颱風警報，若此颱風行徑無特殊變化，氣向局預計今天下午2時30分解除蘇拉颱風的海上颱風警報。中央氣象局簡任技正伍婉華說，至於海葵颱風路徑偏向台灣北部海面，氣象局將在明天白天發布海葵颱風的海上颱風警報。

海葵路徑大幅西修！ 暴風圈恐觸陸 粉專：台北至台中將受影響

海葵颱風逼近台灣，中央氣象局預計明天發布海葵颱風的海上颱風警報。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，海葵大西修，近台...

颱風海葵接近估明發海警 中央災變中心籲北部民眾提早防颱

中央災害應變中心今天指出，因颱風蘇拉解除海警，回歸各部會應變小組，會持續掌握颱風海葵動態，呼籲北部民眾提早完成防颱整備，...

強颱蘇拉颱風影響 華航部分香港、深圳航班異動

受蘇拉颱風影響，華航指出，明天（9月1日）部分香港、深圳航班異動，取消班機包括：CI915/916、CI919/920、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦