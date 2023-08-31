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颱風海葵接近估明發海警 中央災變中心籲北部民眾提早防颱
中央災害應變中心今天指出，因颱風蘇拉解除海警，回歸各部會應變小組，會持續掌握颱風海葵動態，呼籲北部民眾提早完成防颱整備，南部民眾勿至山區或海邊從事戶外活動。
中央氣象局今天下午解除颱風蘇拉海警，颱風海葵逐漸接近台灣，預計明天白天發布海警。
中央災害應變中心下午召開颱風蘇拉第8次工作會議，擔任副指揮官的消防署長蕭煥章聽取報告後說，颱風蘇拉外圍環流仍影響台灣，東南部會有長浪；此外，颱風海葵接近台灣，中央災變中心降級，但各部會進駐單位仍維持小組持續應變。
他說，颱風海葵逐漸接近台灣，中央災變中心會持續保持警戒，若發布海警，會提升應變層級，且依過去經驗，相關災害都是發生在颱風遠離後，相關單位仍需提高警覺，持續關注颱風動態，做好防救災措施。
他表示，2個颱風接連逼近台灣，提醒北部地區民眾提早完成防颱整備，南部地區民眾暫時勿前往山區或海邊等從事戶外活動。
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