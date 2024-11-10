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禁伐補償成「破口」？ 藍：修法提高補助 早有前例

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

中央政府總預算案付委，綠營內部質疑，立院以法案方式匡列預算並逼政院執行，恐形成「破口」。不過事實上早有類似案例，藍營人士指出，藉修法提高補助其來有自，連綠營自己都是受惠者。

藍營人士指出，立法院上會期六月四日三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正案，提高直轄市、縣市議員每人每月公費助理補助金額至新台幣卅二萬元和十六萬元，參照軍公教年終獎金，春節期間發放事務補助費給村里長。對於此案，朝野就提高公費助理待遇有共識，但民進黨立法院黨團對於村里長是否納入則有疑慮。

藍營人士以此為例表示，這也是藉由立法提高特定補助或費用，由行政院負責執行的例子，朝野不也都喜滋滋？且在地方走訪時，地方基層里長都表示相當開心，手上多了更多資源可以做事，這事情不分藍綠，綠委回選區也有交代。

他認為，藉修法提高補助其來有自，綠營現在說造成破口，都是政治口水與政爭考量，連綠營自己都是受惠者。

修法 立法院

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