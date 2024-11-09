卓榮泰欣慰兩院、朝野 依預算法讓總預算順利付委

行政院長卓榮泰9日前往國立陽明交通大學附設醫院蘭陽院區視察第二期擴建計畫時表示，他很欣慰7日立法院在野及執政黨團對於總預算案有了共識。同時，往後的法律提案也會依循上述揭示的法定原則辦理，讓國家重大建設及分期推動的重要工程能夠順利執行，不致遭受中斷影響。

卓榮泰指出，9日視察陽明交大附設醫院第二期擴建計畫進度，是「健康臺灣」系列行程中的一環，賴清德總統非常重視「健康臺灣」理念的落實，希望為臺灣及下一代建立更好的醫療服務量能環境。

卓榮泰提到，2018年10月21日發生臺鐵普悠瑪6432次列車出軌事故，當日晚間他陪同時任行政院長的賴總統趕赴宜蘭事故現場，瞭解搶救災情形，並前往陽明交大附設醫院蘭陽院區關心傷患，當時看到醫護人員在深夜裡非常積極、細心地照顧每一位事故傷患，令他相當感動，感謝蘭陽院區所有醫護同仁平時肩負地方醫療服務，在重大事故發生時，更承擔重大責任，照顧所有傷患。

卓榮泰表示，歷任行政院長對於提升蘭陽院區醫療服務量能及發展，都投入相當大心力，包括游錫堃前院長核定蘭陽院區第一期醫療大樓興建計畫，後續歷經蘇貞昌前院長及陳建仁前院長核定、同意修正二期擴建計畫，而二期擴建計畫經費也從2019年核定的30億元，大幅增加至2024年第2次修正計畫核定的59.21億元，目前第二期工程已完成發包，希望承包廠商能如期如質完工。

卓榮泰指出，未來二期擴建計畫完成後，他有三項期許，首先，二期擴建計畫包含規劃興建教研大樓，他希望陽明交大附設醫院蘭陽院區能持續朝智慧醫療、先進醫療及精準醫療的方向發展，成為發展智慧醫療技術的重鎮。第二，為改善醫療人力短缺問題，衛生福利部已提出許多對策，提升醫護人員福利，而二期擴建計畫也包含興建醫院員工職務宿舍，希望能夠打造優質的工作環境，留住更多優秀的醫護人才。第三，臺灣2025年即將邁入超高齡社會，而宜蘭蘇澳鎮、三星鄉、礁溪鄉、頭城鎮等地人口結構老化，目前已屬於「超高齡社會」，同時宜蘭境內還有大同鄉及南澳鄉兩處偏遠的原住民鄉鎮，因此未來蘭陽院區應強化高齡長者的長照服務，並積極發展遠距醫療，讓偏鄉獲得更多醫療照顧服務。

卓榮泰提到，明年度中央政府總預算卡關近2個月後，終於在8日順利付委審查。他認為，立法委員如透過法律提案，要求政府大幅增加預算，勢必會排擠其他預算的執行，甚至影響部分分期推動的工程完成，因此行政院一直堅持行政、立法兩院的溝通互動，必須遵守憲法第70條的精神，以及預算法第91條、財政紀律法第5條等法定原則，而立法委員所提法律案，如有大幅增加歲出時，應先徵詢行政院的意見，並指明彌補資金的來源。

卓榮泰進一步說，他很欣慰7日立法院在野及執政黨團於行政院會面時，針對原住民保留地禁伐補償條例規定明年度每公頃補償金額提高為6萬元部分，朝野黨團同意依循預算法第91條、財政紀律法第5條之法定原則，雙方協調可行財源，辦理追加預算予以支應。同時，往後的法律提案也會依循上述揭示的法定原則辦理，讓國家重大建設及分期推動的重要工程能夠順利執行，不致遭受中斷影響。

卓榮泰強調，賴清德總統上任後，政府積極推動「均衡臺灣」理念，希望各縣市能有更多元且公平的發展，而每個縣市都有不同環境條件、發展方向及財政收支，因此中央在審視相關條件後，會積極協助財政體質較弱的縣市，促進其財政結構更加健全，增強競爭力。