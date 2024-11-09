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總預算案開審 藍白大刀揮向農業部、監院

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪張曼蘋屈彥辰／台北報導
明年度中央政府總預算案昨第七度在立院扣關終於成功，交付委員會審查。 圖／聯合報系資料照片
明年度中央政府總預算案昨第七度在立院扣關終於成功，交付委員會審查。 圖／聯合報系資料照片

朝野歷經二個月攻防，明年度中央政府總預算案昨第七度闖關終於成功，交付委員會審查。民進黨團總召柯建銘下令各委員會排審部會預算案，而藍白則先禮後兵，預計接下來將大刀鎖定農業部、經濟部、監察院等多個部會，朝野總預算砍刪大戰，山雨欲來、一觸即發。

立法院昨處理總預算付委案，立法院長韓國瑜特地在院會前召開朝野協商，氣氛罕見融洽，韓國瑜忍不住大冒金句，妙喻三大總召說，「難得看到慈眉善目的柯建銘、溫良恭儉讓的國民黨團總召傅崐萁，以及單挑九大門派的民眾黨團總召黃國昌」，最後朝野三黨團簽字同意總預算付委審查，讓歷時二個月總預算之爭落幕。

中央總預算交付委員會後，柯建銘要求民進黨籍召委變更議程，把委員會議程都改為預算審查，展現執政黨團護航預算決心；而藍白則磨刀霍霍，準備提大量預算刪減案，大刀瞄準各部會。

國民黨立委李彥秀表示，國民黨有共識不動人事費，讓機關維持運作，但一般事務費如果夾雜給民進黨網軍側翼的宣傳費，「該刪的就會刪」。

民眾黨立委張啓楷則表示，白營將鎖定功能不彰的ＮＣＣ、監察院、打詐不力的數位部、超思雞蛋弊案的農業部和中央畜產會、太陽能光電弊端叢生的經濟部能源署、國發會主管的國發基金等。

見到總預算終於付委，剛好正在發表演講的立法院前院長王金平表示「政治無他，耐煩而已」，並建議立院主事者應該秉持尊重、包容、接納的原則，提出好的協商結論，才能夠化解僵局，政局自然能夠安定下來。

立法院總預算付委僵局化解後，昨日朝野協商還決定，將在十二日下午協商大法官、考試院與ＮＣＣ人事同意權案的審查時程，預料立院屆時將烽火連天；除了三項人事案外，公平會人事案昨也交付委員會審查。

柯建銘在協商中指出，三大人事案是接下來要面對的課題，加上國營事業預算案、台電追加預算等，都必須在明年一月中前完成，建議朝野於十二日討論。國民黨團書記長林思銘說，國民黨團從未阻擋人事案審查，請綠營不要再抹黑。黃國昌指出，民眾黨立場一直是希望實質、從嚴審查，執政團隊不要再散播在野黨擋人事同意權的謠言。

國民黨 柯建銘 民進黨 立法院 農業部

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