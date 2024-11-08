快訊

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

暗指韓國瑜？ 王金平：立院主事者應歸結好的協商結論

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院前院長王金平上午出席「第三屆中道高峰會」。記者蘇健忠／攝影
立法院前院長王金平上午出席「第三屆中道高峰會」。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團會商明年度中央政府總預算案，並取得共識，今順利付委審查。立法院前院長王金平表示，總預算僵局朝野都有值得被批評的地方，但立法院主事者應該秉持尊重和接納的原則，歸結提出好的協商結論，政局自然能夠安定下來。

王金平今天上午出席「第三屆中道高峰會」，並以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說，尾聲時，他特別提到總預算案，指國家總預算在立法院六度協商後，行政院長出席報告編制經過並備質詢，但能否交付審查，能否未定之天，國家重大政策因此受阻，他認為雙方都有值得被批評的地方，希望朝野都能好好真誠為解決問題，坐下來溝通、協調、討論。

話鋒一轉，王金平說，立法院主事者也應該秉持尊重、包容、接納的原則，歸納各方面不同的聲音意見、接受好的意見，歸結提出好的協商結論，才能夠化解僵局，以後便以協商總預算經驗求取中央道正，政局自然能夠安定下來。

王金平提到，昨天下午由行政院長很誠意的邀請朝野各黨團，共同到行政院協商總預算三項問題，他看報紙都看到了，已經獲得圓滿的解決，演講的當下說不定已經交付委員會了。

王金平 立法院 行政院

延伸閱讀

陳永康負傷出席院會 立院同仁送花、院長韓國瑜致意

韓國瑜再發金句：柯建銘慈眉善目 單挑九大門派的黃國昌

明年親授課有弦外之音？王金平：依舊支持盧秀燕選主席

行政院共商總預算案 民眾黨：考驗卓榮泰信賴值多少錢

相關新聞

立委修法框預算被打破 鍾佳濱：行政、立法已建立互動模式

中央政府總預算案終於交付委員會審查，爭議最大的原住民保留地禁伐補償條例，行政院同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編...

暗指韓國瑜？ 王金平：立院主事者應歸結好的協商結論

行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團會商明年度中央政府總預算案，並取得共識，今順利付委審查。立法院前院長王金平表示，總預算僵...

總預算案付委審查 張嘉郡：陳駿季應下台負責

行政院長卓榮泰昨天邀集朝野協商，化解明年度中央政府總預算僵局。國民黨立委張嘉郡今表示，禁伐補償、健保點值都有明確解決方案...

三黨達成共識簽字 總預算案正式付委

中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團會商，最終達成三項決議，禁伐補償每公頃六萬元，行政院同意在明年透過追加...

韓國瑜再發金句：柯建銘慈眉善目 單挑九大門派的黃國昌

中央政府總預算歷經六度卡關，今天第七度在立院叩關，經朝野協商，各黨團均同意依照昨天在行政院會商結論進行；協商過程中，朝野...

行政院共商總預算案 民眾黨：考驗卓榮泰信賴值多少錢

行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團幹部共商總預算案解方，並達成禁伐補償每公頃6萬元等共識。民進黨立法院黨團總召黃國昌今表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。