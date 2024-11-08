暗指韓國瑜？ 王金平：立院主事者應歸結好的協商結論

行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團會商明年度中央政府總預算案，並取得共識，今順利付委審查。立法院前院長王金平表示，總預算僵局朝野都有值得被批評的地方，但立法院主事者應該秉持尊重和接納的原則，歸結提出好的協商結論，政局自然能夠安定下來。

王金平今天上午出席「第三屆中道高峰會」，並以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說，尾聲時，他特別提到總預算案，指國家總預算在立法院六度協商後，行政院長出席報告編制經過並備質詢，但能否交付審查，能否未定之天，國家重大政策因此受阻，他認為雙方都有值得被批評的地方，希望朝野都能好好真誠為解決問題，坐下來溝通、協調、討論。

話鋒一轉，王金平說，立法院主事者也應該秉持尊重、包容、接納的原則，歸納各方面不同的聲音意見、接受好的意見，歸結提出好的協商結論，才能夠化解僵局，以後便以協商總預算經驗求取中央道正，政局自然能夠安定下來。

王金平提到，昨天下午由行政院長很誠意的邀請朝野各黨團，共同到行政院協商總預算三項問題，他看報紙都看到了，已經獲得圓滿的解決，演講的當下說不定已經交付委員會了。