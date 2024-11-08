朝野協商達共識 總預算案付委三人事案審查可望啟動

卡關近兩個月的2025年度中央總預算8日終於付委審查並不復議，立法院長韓國瑜8日稍早召集協商，各黨團已簽協商結論同意總預算付委，在後續院會報告事項中，總預算案也在朝野無異議狀況下順利付委，此外，也同意將在12日下午協商包括大法官、考試院與NCC人事同意權案的審查時程。

行政院長卓榮泰昨日邀朝野黨團黨團幹部，共商總預算案僵局解方，會中達成三項共識，包含禁伐補償每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案，明年度總預算案有望明天付委。

韓國瑜也在今日稍早召集朝野協商，根據協商結論，各黨團同意行政院針對原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購等案的解決方案，並請行政院依該解決方案期程辦理。各黨團並同意2025年總預算案納入今天院會討論事項，交財政委員會分送各委員會審查，並不提出復議。

民進黨團總召柯建銘表示，感謝在野黨釋出善意，和行政院在《憲法》及《預算法》原則下一起解決問題，這是好的開始。至於幾個人事同意權部分，民進黨立法院要正式運作時間很短，所有同意權、國營事業總預算跟追加預算都要完成，後面還有冗長過程，下周二是否針對人事同意權跟兩項預算案開始談。

國民黨團總召傅崐萁則表示，大部分內容國民黨團敬表同意，大家秉持善意，昨天卓榮泰也表達相當誠意、柯建銘深明大義，未來希望就照這樣的氛圍推動國家大事。

民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨團原本就主張人事同意權案應該實質審查、從嚴審查，也希望執政黨團隊不要再說民眾黨團阻擋人事同意權案的審查。