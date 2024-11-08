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觀察站／朝野預算肉搏戰 才要開始

聯合報／ 本報記者唐筱恬
中央政府總預算案昨在朝野會商後達成共識，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與國民黨團總召傅崐萁（左）握手致意。記者許正宏／攝影
中央政府總預算案昨在朝野會商後達成共識，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與國民黨團總召傅崐萁（左）握手致意。記者許正宏／攝影

明年度中央總預算案遭六度卡關，行政院長卓榮泰昨與朝野黨團會面花二小時解開僵局。朝野各退一步讓總預算付委，算是彼此平手都未失分。

總預算之爭源自於，行政院未依照立法院原住民保留地禁伐補償條例三讀條文，編足每公頃六萬元，因此立法院本會期自開議以來，朝野已為此大戰數回合，耗費整整一個半月。

立法院長韓國瑜一度接下憲政協調燙手山芋，邀請朝野吃和解宴，不過卓榮泰態度仍寸土不讓；韓國瑜再出手讓卓榮泰赴立院補考，但卓榮泰仍嘴硬，不斷稱未來立院增資都要徵詢政院同意，企圖以憲法、預算法凸顯在野黨胡亂加碼。

不過原住民禁伐補償金調高至六萬元，最後不僅是是民進黨立委伍麗華等人臨門一腳過關，還經由總統公布、政院也未在十天內提出覆議。政院持續硬拗，也愈來愈站不住腳。

而在野黨訴求的調高健保點值、公糧收購價格，由於確實是立法院決議，對政院無強制約束力。行政院使出拖字訣，健保點值明年六月完成、公糧收購年底提出方案，藍白也算有所讓步，讓政院「遲交作業」。

短差金額約廿多億元的原住民禁伐補償金，竟可鬧到憲政僵局。問題的癥結點仍是，賴政府仍無法接受「少數總統、少數國會」的事實，不求朝野妥協，硬要橫衝直撞；而在野黨妥協讓政院限期完成決議，恐怕也會慢慢寫下政院可不甩立院決議的慣例。

紛擾近兩個月的總預算付委案終於要畫下句點，但朝野預算肉搏戰，恐怕才要上演，在野黨已摩拳擦掌鎖定國防預算、台電增資、政府文宣費用等。賴政府面對美國大選後的變局，到底能否團結對外，挑戰才要開始。

伍麗華 健保點值 卓榮泰 原住民 國防預算 立法院 補償金 韓國瑜

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