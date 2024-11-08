新聞幕後／總預算案協商 傅崐萁坐主賓位 卓揆向韓國瑜致謝

延宕多時的明年度中央政府總預算案，總預算在行政院長卓榮泰昨邀朝野黨團「喝咖啡」後達成共識並簽字，會面地點、座位安排更隱含巧思，不只選在卓揆平時接待外賓的玉山廳，氣氛輕鬆又不失正式，避免塑造對抗氛圍，更安排不同黨派委員交叉入座，打破涇渭分明的緊張感，更有利於成員間互動。

玉山廳設在行政院中央大門左側，由於左側為大，有以客為尊的意涵，行政院長卓榮泰坐在面對主牆右方主人位，與民進黨團總召柯建銘相鄰，國民黨團總召傅崐萁則在左方主賓位，與民眾黨團副總召吳春城相鄰。

過去立法院黨團協商時，同黨立委大多並肩而坐，象徵齊心作戰，這場會談則採行政官員、藍委、綠委、白委交叉入座，避免塑造各據一方的氛圍，不同成員間也能即時互動。

朝野會談近兩小時，據轉述，傅崐萁率先發言，欲陳述在野黨訴求，但話還沒講完就被柯建銘打斷「好啦！往事不要再提」；民眾黨團副總召吳春城則提醒，美國總統選舉川普當選揭示認知作戰僅短期效果，長期以來執政者還是要有政績，總預算一直卡關受害的還是行政院。

待各黨發言完畢，卓榮泰隨即表達，願追加預算編列原民禁伐補償金、健保點值明年六月達成。然而在野黨見公糧收購價格未有下文，氣氛突然直轉直下，民眾黨立委張啓楷痛批農業部無能，質疑難道沒有其他調節方式可解決？傅崐萁更向卓揆告狀，批農業部長陳駿季非常不負責，四個月沒提出任何方案，罔顧廣大農民權益，還不斷對在野黨「扣帽子」。

不過，隨著卓榮泰耐心說明，後來三點協議朝野陸續達成共識；卓榮泰更展現「尊韓」態度表示，「要謝謝立法院長韓國瑜，給他機會與大家聊一聊」，還說賴清德總統私下曾說，「沒過半是天意，也必須接受」。

最終三點協商出爐，藍白無異議，傅崐萁還手寫加上「決議」二字，並稱國民黨同意付委，白委也與未能到場的民眾黨團總召黃國昌保持聯繫，待黃遠端同意後，政院便與藍綠白代表共同簽字，朝野會談順利落幕。