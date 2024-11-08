朝野達三項決議 總預算案今可望付委

中央政府總預算遭六度卡關，行政院長卓榮泰（右二）昨邀立法院朝野黨團會商，國民黨團總召傅崐萁（左二）、民眾黨團副總召吳春城（左）、民進黨團總召柯建銘（右）出席，達成三項決議，今天總預算案第七度在立院叩關，可望付委審查。記者許正宏／攝影 中央政府總預算遭六度卡關，行政院長卓榮泰昨邀立法院朝野黨團會商，最終達成三項決議，今天總預算案第七度在立院叩關，可望付委審查。而針對財劃法修法爭議，政院昨表示，希望能有類似總預算的溝通模式，藍營表達樂見但也呼籲執政黨，不要動輒衝撞打架，造成立委受傷。

卓揆邀朝野「喝咖啡」解僵局

明年度中央政府總預算案卡關的原因，包括原住民保留地禁伐補償條例、健保點值以及公糧收購價格方案。為了化解僵局，卓榮泰昨下午二時在行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及相關部會首長陪同下，邀朝野黨團「喝咖啡」；國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘率幹部出席，民眾黨團則由副總召吳春城帶隊出席。

昨天的朝野會商，歷經近兩小時，最終達成三項決議，禁伐補償每公頃六萬元，行政院同意在明年透過追加預算方式補足，之後每年編足六萬元；健保點值○點九五目標應在明年六月底前達標；公糧收購價格，政院今年底前提出完整配套方案。

傅崐萁昨與藍白黨團幹部微笑步出會場，秀出卓榮泰及朝野黨團簽署的決議。傅崐萁表示，討論過程非常融洽，卓揆展現高度誠意，所以大家達成共同決議，很高興有比較善意的結果，希望未來立院朝野溝通能更加順暢。吳春城指出，在野黨一直堅持總預算依法編列，很高興行政院拿出誠意、回到正軌。

藍挺總預算付委 白要再討論

立法院會今繼續處理總預算案，傅崐萁昨說，國民黨支持總預算付委；民眾黨團副總召吳春城則說，要回去進一步討論。

柯建銘說，昨天各黨氣氛良好，願意善意解決，當然就要付委，也沒有後悔與撤簽空間，「否則在這邊演什麼戲我看不懂」。他指出，先前爭點在於行政院負責預算編列，立法院不能越俎代庖，且預算要大幅增加一定要向行政院諮商，且要找到財源再立法，但禁伐補償是倒著走，違反權力分立原則。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆多次強調，行政立法兩院應遵守憲法精神，並從法律面及制度面檢討與討論，行政、立法溝通能獲共識，就是有依法執行，也為未來立基礎。

財劃法爭議 政院盼比照處理

總預算案付委露出曙光，但朝野正為財劃法針鋒相對，日前更在委員會上演全武行；對於未來財劃法是否沿用此次溝通模式？李慧芝說，當然希望沿用，匆促送出的修法版本若未能好好商討，將造成政策執行極大影響。

國民黨團書記長林思銘說，昨會商過程中朝野也提到財劃法，卓揆如果對這部法案有不同意見，希望先利用總預算模式，邀朝野黨團協商討論；樂見行政院願意坐下來談，而不是動輒就用衝撞打架的方式，造成立委受傷。