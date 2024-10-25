總預算案有進展 卓揆下周立院報告

立法院長韓國瑜昨天第三度召集朝野協商，朝野三黨最後達成共識，將於十一月一日與五日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長報告總預算案並備質詢，回答原住民禁伐補償金、公糧收購及健保點值等爭議，朝野再決定是否付委審查。

對此，行政院發言人李慧芝表示，樂見總預算協商程序持續推進。她說，政院赴立法院報告時，將秉持兩院相互尊重的原則，誠摯向立法院說明總預算及前瞻五期特別預算的編制經過，及在憲法及預算法規定下，大幅增加預算的法律提案，應徵詢行政院並確認資金來源的立場。

國民黨、民眾黨不滿政院未編足原住民禁伐補償金每公頃六萬元，五度阻擋總預算付委審查，韓國瑜昨召集朝野協商。國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘都因身體微恙未出席協商，原住民立委則全數到場。

會中，無黨籍立委高金素梅問民進黨原住民立委是否支持禁伐補償金下修至每公頃四萬元？民進黨立委陳瑩指，她完全沒聽說要下修，仍然支持自己的提案每公頃六萬元。

歷經兩小時激辯，韓國瑜拿出預先寫好的朝野協商結論稱，行政院對立法院負責是憲法規定，禁伐補償金是經總統公布施行的法律，行政院預算案卻沒有依法編列，行政院若沒有正式回應，牽涉到兩院未來的互動機制與民主運作，茲事體大，因此建議先邀請卓院長率相關部會首長赴立院報告並備詢，親自回覆這些問題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤一度建議，閣揆報告完就應該循例將總預算案付委審查；國民黨團首席副書記長王鴻薇則不同意說，民進黨不要嘴巴想審查，實際上卻在卡預算。最後綠營簽字，讓總預算案跨出一步。

根據朝野協商結論，立法院將於十一月一日與五日，邀請卓榮泰率相關部會首長列席報告「一一四年度中央政府總預算案」及「前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」並備質詢，報告應回應原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等處理情形，中央總預算與第五期前瞻預算案則列入十一月一日院會報告事項。

至於原本也將協商選罷法，民進黨動員立委輪班駐守議場門口，但傅崐萁昨下午強調「沒要處理這事」，綠委也撤守。