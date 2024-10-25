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中央預算卡關雙北影響逾58億 2市府：市庫先墊

聯合報／ 記者楊正海李成蔭／連線報導

明年度中央政府總預算仍卡關，是否影響雙北？北市主計處表示，中央明年將補助北市254億，最壞情況是先以墊付款方式，由市庫先支應。新北主計處說，如果中央總預算沒過，就沒辦法馬上請錢，相關計畫還是能先執行，只是可能由市庫先墊。

民進黨議員簡舒培等人昨指出，若到了今年12月31日，總預算還未審查完成，恐對北市府造成影響，市府不要玩文字遊戲，中央預算卡住了，要如何不會有問題？國民黨議員汪志冰指出，執政黨是民進黨，要先看源頭在哪裡，要講道理，不要「橫柴入灶」。

主計處長鄭瑞成指出，中央補助是254億，新增的只有12億，這部分若中央預算沒過，中央不會給，至於剩下的242億，屬舊計畫，依預算法，中央可以先給，但願不願意給，還是要看中央的態度，所以市府各機關會再與中央協調。

鄭瑞成表示，市民該有的福利，不能有所損失，新增的12億中，有近9億是公務人員調薪3%，屬待遇補助，其他242億是依法要補助北市府，包括育兒、老人、長照等補助款，過去中央都有補助。最壞的情況是預算還沒通過，中央不願意給，因涉及市民權益，市府會墊付，經議會同意會立即發。

新北議會民進黨團昨天也說，總預算中含有新北重要治水、社福及世大運等相關預算，都是迫切的需要；新北國民黨團則表示，根本問題還是行政院要依法編列預算。

新北主計處公務預算科說，中央114年歲入計畫型補助款補助新北467.63億元，不過當中9成屬於延續性計畫，所以真正受影響的大概是當中1成的補助款約46億餘元。

北市府 新北 補助款

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