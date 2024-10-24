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韓國瑜出手！總預算案朝野協商達共識 卓榮泰將赴立院報告

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
總預算案卡關，立法院長韓國瑜（左）、祕書長周萬來（右）昨天再度召集朝野協商。記者林澔一／攝影
總預算案卡關，立法院長韓國瑜（左）、祕書長周萬來（右）昨天再度召集朝野協商。記者林澔一／攝影

中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，會中拿出預擬朝野協商結論，朝野最後達成共識，於11月1日與5日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長報告總預算案並備質詢，親自回答有關原住民禁伐補償金、公糧收購及健保點值等議題。綠營一度不答應，最後藍綠白都同意簽字。

韓國瑜今天第三度針對總預算案召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁，藍綠兩大總召都請病假，民眾黨總召黃國昌則有出席。

韓國瑜一開始讓朝野黨團、出席委員都發言，國民黨立委鄭天財怒批，要原民會依法編列預算，有這麼難嗎？民進黨立委伍麗華則提出文件指，今年7月5日原民會就已經發文給各地方政府，「禁伐補償就是每公頃6萬元」。原住民立委展開唇槍舌戰、彼此各說各話。

韓國瑜最後拿出預先寫好的朝野協商結論稱，行政院對立法院負責這是「憲法」規定，禁伐補償金是總統公布施行的法律，該法律明定的法定義務支出，行政院預算案卻沒有依法編列，行政院就此若沒有正式回應，牽涉到兩院未來的互動機制與民主運作，茲事體大。

韓國瑜表示，只因為少編列2萬元禁伐補償金，朝野在此已經協商多次，主計長提出的解決方案，各黨團仍有不同看法，因此應由行政院長率主計長、財政部長等相關部會首長，來立法院報告備詢，讓行政院有正式回應的機會。

最後朝野均簽下協商結論，將於11月1日與5日，邀請行政院長、財政部長、國發會主委及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編制經過並備質詢。

協商結論還指出，報告應針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編製處理情形回應，另外有關行政院函請審議的「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」列入11月1日院會報告事項。

健保點值 行政院 韓國瑜

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