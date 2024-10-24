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藍質疑綠委議場前排隊 吳思瑤盼將總預算案排入議程

中央社／ 台北24日電
國民黨團書記長林思銘質疑，民進黨立委24日在議場前排隊是否企圖霸占主席台？民進黨團幹事長吳思瑤（圖）說，因為隔天院會議程未定，希望遞案盼總預算案能夠排入議程。圖／聯合報系資料照片
國民黨團書記長林思銘質疑，民進黨立委24日在議場前排隊是否企圖霸占主席台？民進黨團幹事長吳思瑤（圖）說，因為隔天院會議程未定，希望遞案盼總預算案能夠排入議程。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜今天下午召集黨團協商總預算案相關事宜，朝野協商一開始，國民黨團書記長林思銘質疑，不曉得民進黨立委今天在議場前排隊，明天院會是要做什麼事情，是否企圖霸占主席台，干擾議事進行。民進黨團幹事長吳思瑤說，因為明天院會議程未定，希望遞案盼總預算案能夠排入議程。

立法院本會期為預算會期，不過藍白立委對於114年度中央政府總預算案未編足原住民禁伐補償金預算，主張依今年6月三讀通過的禁伐補償條例，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，行政院僅編4萬元，為此將總預算案退回程序委員會，要求退回重編，僵局迄今未解。

明年度中央政府總預算案卡關，立法院程序委員會22日開會處理25日至29日院會議程草案內容，朝野黨團對於是否將總預算案排入院會報告事項議程仍然未定，程序委員會議程草案暫不確定，提報院會處理。

為了因應明天立法院會朝野攻防，民進黨立委今天在立法院議場前排班。吳思瑤說，為了確保明天立法院會能排入總預算案並順利交付審查，黨團今天輪值排班，希望藍白立委不要再強行透過多數否決總預算案。

韓國瑜今天下午召集黨團協商總預算案相關事宜，朝野協商一開始，林思銘說，看到民進黨立委今天在議場前排隊，不曉得明天是要做什麼事情，是不是企圖霸占主席台，干擾議事進行。

林思銘表示，如果真的是要善意，大家一定要互相釋出善意，國民黨團真的看不到執政黨有任何善意，所以是誰在阻擋總預算案的審查，請民眾要看清楚。

對於林思銘質疑，吳思瑤指出，總預算案是否能夠順利交付審查，今天是韓國瑜召集的第3次協商，時間寶貴，而更寶貴的是國家的進步和人民的福祉，希望總預算案能夠順利排入明天院會議程，這是民進黨團最希望的。

吳思瑤說，明天院會議程未定，民進黨團寄望總預算案能夠被排案，也不希望又發生排隊插隊爭議的事情，所以民進黨立委在議場外排隊，希望能夠預先部署。

民進黨 立法院 韓國瑜

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