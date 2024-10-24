朝野下午協商總預算案 綠籲韓國瑜勿假協商真過水

114年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，但因協商議程增列選罷法修正草案，引發民進黨團強烈不滿，黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜應好好思考，是總預算案重要，還是選罷法更為優先，切勿「假協商、真過水」。

民進黨團上午在立院舉行輿情回應記者會，針對民進黨團今天上午在立法院議場前排班，吳思瑤說，為了確保明天立法院會能排入總預算案並順利交付審查，黨團今天輪值排班，希望藍白立委不要再強行透過多數否決總預算案，因此，下午的朝野協商非常重要。

吳思瑤表示，國民黨團昨天下午負責召集選罷法的黨團協商，但韓國瑜提前在昨天中午就發出今天朝野協商的議題，除總預算案外，還新增選罷法，「韓國瑜為什麼在法案協商前，就預先設定選罷法協商會破局？」分明是一整套劇本，黨團協商只是過水，「假協商，真過水」，協商只是虛晃一招，今天朝野協商就會見真章。

吳思瑤說，韓國瑜在上週主持院會，刻意放慢速度，護航遲到晚來的藍白立委，擋下總預算案交付審查，呼籲韓國瑜不要再發生一次主持不公、議事不公，護航藍白，擋下總預算案。韓國瑜在今天朝野協商前應好好思考，「是攸關民生的總預算案交付審查，還是沒收民權的選罷法修正更為優先？」

吳思瑤指出，選罷法攸關人民權利，歷次修法都在委員會嚴謹討論，無論是2023年的排黑條款、2016年的下修選罷法門檻，或是2015年政黨補助款是否下修，都在委員會多次討論，至少開過2次朝野協商，而不是像現在委員會被沒收討論，朝野協商僅花1小時快轉跳過。

對於無黨籍立委高金素梅指稱在21日協商中被民進黨團要脅，吳思瑤表示，高金素梅不要做賊喊抓賊，行政部門及民進黨團是理性對話，釋出妥協的版本，促成可行的解方。

有媒體詢問，民進黨立委王世堅在中常會表達支持藍白提高罷免門檻的修法，吳思瑤說，尊重王世堅的個人看法，選罷法很難成為朝野合作的議題，選罷法攸關人民權利，不能用朝野合作或交換來對待，難以妥協，民進黨會捍衛人民罷免權利，立場清楚，態度堅定。