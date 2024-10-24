民進黨：總預算卡關影響新北建設 藍委不顧民生

總預算案持續卡關，民進黨今天質疑，國民黨新北市立委一面向中央討經費，一面在立院卡預算，大玩兩面手法；新北市長侯友宜難道不該為了市民福祉，要求國民黨立委不要再杯葛總預算案。

戴瑋姍、張維倩、張錦豪、鄭宇恩今天召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算–新北篇」記者會。

戴瑋姍表示，明年度總預算遭在野黨阻擋，新北市許多建設經費無法到位，引起新北市民強烈反彈。新北市政府明年獲中央補助來到史上新高的新台幣1013億元，相較於馬英九執政時期2015年的571億元，明顯大幅成長，中央絕對沒有虧待新北市政府，而是盡力幫助新北建設。

戴瑋姍說，遺憾看到立委羅明才、林德福、洪孟楷、廖先翔、葉元之、張智倫以及國民黨主席朱立倫子弟兵吳宗憲等人，一面討經費補助，收割中央政績，頻稱成功爭取預算，又一再在立法院阻擋預算，不顧新北市民生活，已經嚴重影響新北市明年河川整治、捷運工程等民生建設，即便未來新北市以墊付款處理，衍生的利息仍是由全體新北市民買單。

張維倩指出，新北市長侯友宜日前特別出席行政院會，針對颱風所造成新北部分行政區嚴重災情，爭取中央挹注新北治水預算，包括水環境、下水道、水安全等重要工程，但總預算至今無法付委審議，中央再怎麼想要幫助新北治水，都顯得無力。

張維倩說，國民黨持續阻擋總預算，新北市民首當其衝，統整新北市各局處歲入部分，有高達603億元來自中央補助的預算，其中與市民最迫切相關的教育局、衛生局、社會局，中央補助預算更超過300億元。

張維倩質疑，侯友宜難道不該為了新北市民福祉，要求國民黨立委不要再杯葛總預算；此外，新北市明年將舉辦世界壯年運動會，其中使用到的新莊棒球場、板橋第一運動田徑場的場館整修，都有中央補助的經費，若因總預算遭杯葛無法到位，勢必影響相關工程，豈是侯友宜一句「尊重立法院權責」可輕輕帶過。

鄭宇恩說，國民黨立委不應該將立法院當作政治表演舞台；張錦豪說，汐止人真的很需要軌道建設，今年捷運汐東線終於成功發包，中央也挹注經費，呼籲國民黨立委別再擋總預算案。